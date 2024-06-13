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    Небо окрасилось в карминный. В Петербурге прошла репетиция «Алых парусов»

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    Бриг «Россия» вышел в Акваторию Невы на вторую репетицию масштабного праздника для школьников «Алые паруса». Вечером 12 июня Петербург еще раз окутали великолепие и волшебство.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтака.ру»
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    На несколько минут отблески закатного солнца придали парусам «России» карминный оттенок. Вслед за ними отозвались отсветами рубинового и редкие западные облака.

    Петербуржцы и гости города восторженно наблюдали за ходом величественного корабля, который медленно проходил сквозь разведенные мосты, маневрируя с необыкновенной грацией под умиротворенным лучами солнца голубым небом.

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    Репетиция стала очередным звеном в цепи памятных моментов. Главное торжество — праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня. Из-за проведения репетиций и самого праздника в центре Петербурга временно будут введены ограничения на движение транспорта, включая закрытие проезда по Дворцовому и Троицкому мостам.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтака.ру»

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