FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17.10.2020 13:27
1
Печать

Еще один рожденный суррогатной матерью младенец в Петербурге попал в больницу. Ему всего 7 дней

Рожденный суррогатной матерью младенец, которому всего семь дней от роду, попал в петербургское медучреждение. Это уже третий случай за неделю. За всеми детьми стоит одна и та же китайская компания.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне в одну из городских детских больниц поступил маленький пациент. По данным нашего издания, ему всего семь дней, его выносила и родила суррогатная мать, после чего он находился в квартире одного из домов Калининского района.

По предварительной информации, с просьбой госпитализировать ребенка в скорую помощь, полицию и органы опеки обратилась ухаживающая за младенцем няня. Врачи диагностировали у него постгипоксическое состояние средней тяжести и поместили под медицинское наблюдение.

Информацию о случившемся «Фонтанке» прокомментировали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. По словам его представителя, госпитализированный ребенок находится в стабильном состоянии.

«Это один из новорожденных, который был передан представителю китайской компании BluedBaby. На данный момент у компании остается еще семь детей (ждут рождения еще одного). Обсуждается вопрос о направлении всех малышей в профильные учреждения под наблюдение врачей», — добавил представитель детского омбудсмена.

Он также уточнил, что к этой китайской компании имеют отношение двое рожденных суррогатными матерями малышей с улицы Авиаконструкторов в Приморском районе Петербурга. Как ранее писала «Фонтанка», один из них умер, обстоятельства его смерти устанавливают следователи, а второго доставили в одну из городских больниц.

Еще одного младенца из рожденной суррогатной матерью двойни в начале этого месяца не стало в Коммунаре. Девочка, как и ее брат, также предназначалась родителям из Китая. Посредником в передаче детей выступила компания «Наследие». Подробнее об этой истории можно прочитать на «Фонтанке».

Ранее «Фонтанка» также рассказывала, что в 2020 году в загсах Петербурга было зарегистрировано 128 детей, рожденных для граждан КНР. Из-за коронавирусных ограничений 23 ребенка до сих пор не могут встретиться с родителями, которых просто не пускают в Россию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Noisymouse
Если согласно документам все чисто, а теоретические кровные родители готовы подтвердить свое родство экспертизой, уж могли бы как-то организовать их въезд в Россию за рожденными детьми. Ситуация нестандатная, но ее надо как-то решать. Это катастрофа и для детей, распиханных по непонятным квартирам с какими-то левыми нянями, и для родителей по ту сторону границы, для которых этот ребенок, до которого они дотянуться не могут, зачастую - последняя надежда, смысл жизни
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний