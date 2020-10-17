Еще один рожденный суррогатной матерью младенец в Петербурге попал в больницу. Ему всего 7 дней
Рожденный суррогатной матерью младенец, которому всего семь дней от роду, попал в петербургское медучреждение. Это уже третий случай за неделю. За всеми детьми стоит одна и та же китайская компания.
Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне в одну из городских детских больниц поступил маленький пациент. По данным нашего издания, ему всего семь дней, его выносила и родила суррогатная мать, после чего он находился в квартире одного из домов Калининского района.
По предварительной информации, с просьбой госпитализировать ребенка в скорую помощь, полицию и органы опеки обратилась ухаживающая за младенцем няня. Врачи диагностировали у него постгипоксическое состояние средней тяжести и поместили под медицинское наблюдение.
Информацию о случившемся «Фонтанке» прокомментировали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. По словам его представителя, госпитализированный ребенок находится в стабильном состоянии.
«Это один из новорожденных, который был передан представителю китайской компании BluedBaby. На данный момент у компании остается еще семь детей (ждут рождения еще одного). Обсуждается вопрос о направлении всех малышей в профильные учреждения под наблюдение врачей», — добавил представитель детского омбудсмена.
Он также уточнил, что к этой китайской компании имеют отношение двое рожденных суррогатными матерями малышей с улицы Авиаконструкторов в Приморском районе Петербурга. Как ранее писала «Фонтанка», один из них умер, обстоятельства его смерти устанавливают следователи, а второго доставили в одну из городских больниц.
Еще одного младенца из рожденной суррогатной матерью двойни в начале этого месяца не стало в Коммунаре. Девочка, как и ее брат, также предназначалась родителям из Китая. Посредником в передаче детей выступила компания «Наследие». Подробнее об этой истории можно прочитать на «Фонтанке».
Ранее «Фонтанка» также рассказывала, что в 2020 году в загсах Петербурга было зарегистрировано 128 детей, рожденных для граждан КНР. Из-за коронавирусных ограничений 23 ребенка до сих пор не могут встретиться с родителями, которых просто не пускают в Россию.