Еще один рожденный суррогатной матерью младенец в Петербурге попал в больницу. Ему всего 7 дней

Рожденный суррогатной матерью младенец, которому всего семь дней от роду, попал в петербургское медучреждение. Это уже третий случай за неделю. За всеми детьми стоит одна и та же китайская компания.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне в одну из городских детских больниц поступил маленький пациент. По данным нашего издания, ему всего семь дней, его выносила и родила суррогатная мать, после чего он находился в квартире одного из домов Калининского района.

По предварительной информации, с просьбой госпитализировать ребенка в скорую помощь, полицию и органы опеки обратилась ухаживающая за младенцем няня. Врачи диагностировали у него постгипоксическое состояние средней тяжести и поместили под медицинское наблюдение.