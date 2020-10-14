Рожденную суррогатной матерью девочку с Авиаконструкторов забрали в больницу

Рожденную суррогатной матерью девочку забрали в больницу из квартиры на улице Авиаконструкторов в Приморском районе. Об этом 14 октября «Фонтанке» сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.



«На данный момент нам известно, что ребенок с признаками конъюнктивита был направлен в детскую городскую больницу № 3», — рассказал представитель детского омбудсмена, добавив, что им занимаются органы опеки.

В квартире по указанному адресу минувшим утром было найдено тело мальчика, которому было чуть больше месяца. Он и его сестра были рождены двумя суррогатными матерями, их биологическим отцом является гражданин Китая.