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    Приз заберите в лесополосе. В Мурманске мужчина получил срок за выигрыш наркотиков

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    В Мурманске местный житель получил срок за выигрыш наркотиков. После этого он подал жалобу, но она была оставлена без удовлетворения. Об этой истории 17 июня рассказывает Третий кассационный суд общей юрисдикции.

    Мужчина время от времени употреблял наркотики. В поиске новых ощущений он открыл интернет-магазин и увидел объявление о розыгрыше наркотиков. Сразу решил, что будет участвовать. Победителя выбирали рандомно с помощью специальной программы. Удача улыбнулась герою этой истории. Дальше ему выслали координаты и фотографию тайника в лесополосе. Там счастливчик должен был забрать свой приз. По пути он захватил друга, и они вместе пошли за «кладом». У дерева приятели нашли сверток из изоленты, а внутри пакетик с наркотиками. Победитель пересыпал запрещенное вещество в пачку из-под сигарет и спрятал в карман куртки. Однако уже на выходе из леса друзей задержали правоохранители.

    Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Сначала ему назначили 3 года 6 месяцев колонии строгого режима. Потом приговор смягчили, убрав пункт о хранении наркотиков. Любитель розыгрышей получил 3 года 4 месяца исправительной колонии общего режима.

    «В кассационной жалобе осужденный Т. просил о смягчении назначенного наказания. <...> Заместитель прокурора Мурманской области просил обжалуемые судебные решения оставить без изменения. <...> Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор и апелляционное определение — без изменения», — сообщает Третий кассационный суда общей юрисдикции.

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    НаркотикиСудМурманская областьХранение наркотиков
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