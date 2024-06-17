Усиление к юбилею. «Зенит» на столетие решил купить всех

Фото: Михаил Синицын/ТАСС Поделиться Поделиться





К своему столетнему юбилею футбольный клуб «Зенит» решил основательно взяться за укрепление состава. Отдел спорта «Фонтанки» — о трансферах, которые уже случились и которые еще только могут случиться.

Россияне

«Зениту» что-то надо срочно решать с лимитом на легионеров. Уже в прошлом сезоне из-за ограничений возникало немало проблем. Петербургский клуб потерял Кругового, Александр Ерохин по новым правилам стал считаться легионером из-за того, что с 17 до 20 лет отыграл за молдавский «Шериф». К слову, старый контракт с ним уже истек, а новый до сих пор не подписали, хотя и ходят разговоры, что это должно произойти вот-вот. В общем, под прицелом команды из Петербурга оказались чуть ли не все футболисты с российским паспортом, которые более или менее неплохо умеют пинать мячик. Или ловить.



Первым состоявшимся новичком «Зенита» стал вратарь Евгений Латышонок, которого выкупили у «Балтики», по неофициальным данным, за 10 млн рублей.

Не всем, кстати, понятен этот трансфер. Да, «Зениту» нужен был еще один вратарь в обойму после ухода Александра Васютина, но есть сомнение, не произойдет ли подобное и с самим Лытшонком через пару сезонов, а может и раньше.

По-настоящему трансферной бомбой должен стать переход полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова. В прошедшем сезоне воспитанник смоленского футбола стал лучшим ассистентом РПЛ с 16-ю голевыми передачами. Также он успел забить 6 голов. Отличная статистика, 24 года, российский паспорт — мечта любой топовой команды РПЛ. Говорят, что особенно сильно его хотел заполучить «Спартак», но «Зенит» похоже и тут обойдет красно-белых коллег.



По неофициальным данным, «Зенит» и «Локомотив» уже обо всем договорились. Сумма трансфера составила около 500 млн рублей, около 5,3 млн евро по текущему курсу. Со всех сторон — отличная сделка, хотя болельщики «Локомотива» и остались недовольны. Пишут гневные комментарии в соцсетях и фанаты других команд, а также московские блогеры: опять «Зенит» ослабляет конкурентов. Хотя по факту это первый топовый трансфер петербуржцев внутри России с 2016 года, когда в состав сине-бело-голубых перешли Кокорин и Жирков. В то же время, нельзя сказать, что Сергей Семак сходу начнет ставить Глушенков в стартовый состав, все-таки для футболиста это первый по-настоящему успешный сезон на таком уровне, и как он продолжит развиваться дальше, покажет только время.



Еще один официально пока неподтвержденный трансфер российского футболиста — атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов сверкнувший в минувшем сезоне. Пишут, что «Зенит» активировал пункт о выкупе своего воспитанника, только места в основе сине-бело-голубых ему по-прежнему нет. По информации «РБ Спорт», дальше Козлова отправят на год в аренду в «Ростов».

Более реальное усиление — защитник «Краснодара» Сергей Волков, о котором писали инсайдеры в мае, но тут по информации «Фонтанки» вышло недопонимание между клубами и переговоры пока поставили на паузу.



Иностранцы

Совсем переходить на российских футболистов «Зенит» пока не планирует, к тому же заскучавшим бразильцам явно нужны новые вызовы. Тут, кстати, снова может пострадать «Локомотив». Защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном интересуются «Спартак» и «Зенит». Ценник впечатляющий — почти 8 млн евро. Тикнизяна сине-бело-голубые обхаживают уже не первый год. Из неочевидных плюсов: уроженец Петербурга, хоть и выступает за Армению.



Из дальнего зарубежья по словам турецких инсайдеров возможна сделка по покупке у «Бешикташа» левого защитника из Казахстана Бактиера Зайнутдинова. Левый защитник — одна из самых проблемных позиций у «Зенита» в прошлом сезоне, которая стала еще проблемнее после ухода Данилы Кругового. Вместе с Зайнутдиновым из «Бешикташа» может, якобы, перейти центральный полузащитник Жедсон Фернандеш из Португалии. С Жедсоном даже якобы уже договорились по личному контракту: 4 года с возможностью продления еще на один и зарплатой 3 млн евро. За обоих турки просят в сумме 23,5 млн евро: 17+2 млн — за Жедсона и 4,5 млн — за Зайнутдинова.



В мае появлялись слухи о покупке центрального полузащитника испанской «Альмерии» Лукаса Робертоне, но новостей на этом направлении не слышно уже давно. Также Telegraf писал, что «Зенит» интересовался 19-летним нападающим «Войводины» Михайло Ивановичем и даже был готовы заплатить за него 4 миллиона евро, но получил отказ. Другим возможным новичком петербургской команды из Сербии называли форварда «Црвены Звезды» Жана-Филиппа Крассо. Сине-бело-голубые, похоже, действительно интересовались возможностью трансфера 26-летнего ивуарийца, но дальше запросов дело не пошло.



Примерно такая же судьба была и у переговоров с «Миланом» по сербскому нападающему Луке Йовичу. Форвард выступает за итальянцев с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Хороший футболист с качественным ударом и хорошей физикой, но проблемами с дисциплиной. Впрочем, Семак умеет с такими работать, Вендел не даст соврать. Однако пока, похоже, Йович не планирует переезжать в Петербург. Стороны обговаривали разные варианты, но так и не смогли прийти к такому, который был устроил всех. Хотя потенциально это мог бы быть самый топовый трансфер «Зенита» этим летом, как раз под блестящее выступление в столетие клуба.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

