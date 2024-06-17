Москва прекращает участие в споре с Австралией и Голландией по делу о крушении «Боинга» MH17 под Донецком

Российская Федерация прекращает участие в рассматриваемом Советом ИКАО споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении «Боинга», выполнявшего рейс MH17. Об этом 17 июня сообщается на сайте МИД. Напомним, пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины в рамках Совместной следственной группы пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает эти данные. По версии Минобороны РФ, «Боинг» был сбит украинской ракетой 9M38 для ЗРК «Бук». По информации МО, боеприпас принадлежал вооруженным силам Украины и в Россию не возвращался. Подробнее о доказательствах Минобороны читайте на «Фонтанке».

В МИД 17 июня отмечают, что России не позволили полноценно участвовать в техническом расследовании, в состав Совместной следственной группы представителей РФ не включили.



«В марте 2022 г. Австралия и Королевство Нидерланды инициировали в Совете международной организации гражданской авиации (ИКАО) разбирательство против Российской Федерации о крушении в 2014 г. малайзийского «Боинга» MH17. <...> Вопреки возражениям России, в марте 2023 г. Совет признал свою компетенцию рассматривать спор, тем самым взяв на себя не свойственные ему и не предусмотренные статьей 84 Чикагской конвенции функции уголовного суда или следственного органа», — говорится в сообщении.



Москва с этим решением не согласна, она не признает компетенцию Совета в данном деле, но продолжала участие в разбирательстве в надежде на то, что площадку ИКАО можно «использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы». За два с лишним года Россия представила ИКАО «обширную и убедительную доказательственную базу фактологического и юридического характера», свидетельствующую о непричастности к катастрофе, и «довела эти доказательства до всех государств-членов Совета». Совету несколько раз предлагалось провести «полное, тщательное и независимое международное расследование авиакатастрофы», однако в его проведении Совет отказал и сейчас рассматривает «исключительно результаты псевдорасследования, полученные одной из сторон разбирательства».



«В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО — неподходящее место для поиска правды», — говорится в сообщении.

