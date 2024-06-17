Москва прекращает участие в споре с Австралией и Голландией по делу о крушении «Боинга» MH17 под Донецком

Российская Федерация прекращает участие в рассматриваемом Советом ИКАО споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении «Боинга», выполнявшего рейс MH17. Об этом 17 июня сообщается на сайте МИД.
Напомним, пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины в рамках Совместной следственной группы пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего
В МИД 17 июня отмечают, что России не позволили полноценно участвовать в техническом расследовании, в состав Совместной следственной группы представителей РФ не включили.
«В марте
Москва с этим решением не согласна, она не признает компетенцию Совета в данном деле, но продолжала участие в разбирательстве в надежде на то, что площадку ИКАО можно «использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы». За два с лишним года Россия представила ИКАО «обширную и убедительную доказательственную базу фактологического и юридического характера», свидетельствующую о непричастности к катастрофе, и «довела эти доказательства до всех государств-членов Совета». Совету несколько раз предлагалось провести «полное, тщательное и независимое международное расследование авиакатастрофы», однако в его проведении Совет отказал и сейчас рассматривает «исключительно результаты псевдорасследования, полученные одной из сторон разбирательства».
«В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО — неподходящее место для поиска правды», — говорится в сообщении.
«Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», — заявили в МИД.