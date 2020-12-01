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Перед сдачей экзамена на права ученика собираются снимать на камеру

МВД собирается проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом для получения прав с помощью видеокамер и аудиозаписи.

Как пишет 1 декабря РИА Новости, согласно проекту приказа ведомства, после того, как ученик по команде экзаменатора занимает водительское место, экзаменатор «с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители». При этом экзаменатор вслух произносит фамилию, имя, отчество кандидата и только после этого разрешает ему готовиться к сдаче экзамена.

Сейчас экзаменатор устанавливает личность испытуемого «на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность». Эта норма cохраняется и в новом регламенте.

Новый административный регламент по проведению экзаменов на водительские права должен вступить в силу 1 апреля 2021 года. Он, как и прежний, предусматривает от одного до трех штрафных баллов за ошибку. Самые грубые (не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесены в отдельный блок, причем при допущении этих ошибок экзамен незамедлительно прекращается. Кроме того, в регламент планируется внести отдельный перечень навыков вождения.

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Комментарии (1)

aa.venkov
Так сейчас тоже при сдаче на категорию С водитель в машине на площадке, вслух, называет свое фио. При этом чтобы "сдать" просто вынимают карту памяти.
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