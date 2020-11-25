Перечень грубых ошибок в экзамене на права хотят сократить. Но в него войдут телефон и ремень

«Проведение экзамена останавливается, выставляется оценка «не сдал» в случае, когда экзаменуемый пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры», — сказано в положениях проекта.

Как сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на проект административного регламента МВД, кандидатам хотят запретить пользоваться сотовым телефоном при сдаче экзамена.

МВД собирается скорректировать экзамен на получение водительского удостоверения. Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Если кандидат за рулём не пристегнулся ремнём безопасности, экзамен также предлагают автоматически считать несданным. Сейчас эта ошибка относится к категории средних.

В целом планируется сократить число «провальных» нарушений на экзамене до 15 (сейчас их 17).

Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены по новым правилам, будут обращать внимание на навыки вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться. Несмотря на сокращение второго этапа — «площадки», расширенный список упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».