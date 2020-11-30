В экзамен на права МВД хочет ввести отдельный перечень навыков вождения

Как сообщает 30 ноября РИА Новости , согласно задумке МВД, в перечень войдут 19 пунктов. Некоторые уже известны: ранее на площадке проверяли остановку и начало движения на подъёме и на спуске, парковку задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельную парковку. Кроме того, кандидат в водители должен показать умение разворачиваться в ограниченном пространстве с использованием заднего хода, проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, навыки обгона и опережения. У водителей автобус хотят отдельно проверять умение безопасно останавливаться для посадки и высадки пассажиров.

Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал агентству, что инспекторы, принимая экзамены, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке. Расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал РИА заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. С помощью аналитической системы можно будет выяснить, где растёт аварийность, почему происходят ДТП. «Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — объяснил Шеюхин.

Новый административный регламент по проведению экзаменов на водительские права должен вступить в силу 1 апреля 2021 года. Он, как и прежний, предусматривает от одного до трех штрафных баллов за ошибку. Самые грубые (не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесены в отдельный блок, причем при допущении этих ошибок экзамен незамедлительно прекращается.