На зов откликнулись сибиряки и краснодарцы. Петербург в 2020 году недосчитался 70% туристов

«Въездной туристский поток в России и Санкт-Петербурге упал на 90%. Мы успели чуть-чуть поработать на международном туристском рынке только в самом-самом начале года. Но если у нас общие потери в 70% по количеству туристов, то 20% мы смогли отыграть на внутреннем туристском рынке», — отметил чиновник.

Петербург в этом году посетило на 70% меньше туристов, чем в 2019-м. Иностранцев заменили москвичи, южане и сибиряки. Итоги сезона 30 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» подвел глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По словам Корнеева, привлечь россиян в Северную столицу в том числе помогла программа туристического кешбэка. «Фонтанка» подробно рассказывала о ее неоднозначных итогах: на первом этапе ей воспользовались единицы процентов граждан от запланированного. На втором этапе кешбэк сделали лояльнее к туристам и расширили географически.

Помимо москвичей, в Петербург приезжали жители южных регионов России — преимущественно из Краснодара и Ростова-на-Дону, отметил Корнеев. Также город пользовался популярностью среди сибиряков.

Петербургским туроператорам и отельерам оказалось непросто выбраться из долговой ямы. В опасении не пережить зиму они попросили правительство РФ включить их в перечень пострадавших отраслей, которые смогут претендовать на дополнительные «налоговые каникулы»

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