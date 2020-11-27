За границу разумного. Куда можно улететь из Петербурга на Новый год?

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

Хотя правительство Петербурга не рекомендовало горожанам покидать пределы страны, 30% петербуржцев не теряют надежды уехать на новогодние праздники в соседние страны и с нетерпением ждут вестей об открытии границ, следует из данных опроса Lux Express Group, опубликованного 26 ноября. При этом 2% жителей Северной столицы уже приобрели путевки на зарубежные туры.

Турция

Турция входит в список стран, с которыми Россия официально возобновила авиасообщение. Но у «Аэрофлота» прямых регулярных рейсов на новогодние каникулы из Северной столицы нет ни в Стамбул, ни в Анталью. Билет в эти города с вылетом 31 декабря со стыковкой в Москве обойдется соответственно от 13,5 тысячи рублей и от 16,9 тысячи рублей в одну сторону. Turkish airlines предлагает прямой рейс из Петербурга в Стамбул за 21,5 тысячи рублей в одну сторону.



У туроператоров цены более привлекательны. Например, поездка на двоих на семь ночей в Анталью с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраком на сайте Coral Travel начинается от 42 тысяч рублей. Добираться придется с пересадкой в Москве. Тур в Стамбул с аналогичными условиями, но с прямым перелетом у Pegas Touristik стоит от 85 тысяч рублей.

Сдача теста на коронавирус для посещения Турции не требуется. Но индивидуальным туристам придется непросто из-за введенных в стране ограничений. Маску обязательно носить даже на улице. И слово «обязательно» работает не так, как в Петербурге, — штрафы серьезные. Музеи работают в обычном режиме, а вот рестораны — только навынос и на доставку. С 20:00 действует комендантский час. Туристам на улице находиться можно, но делать по сути нечего: весь общепит и магазины закрываются.

Сербия

Билет «Аэрофлота» через Москву в Белград с вылетом перед Новым годом обойдется от 46 тысяч рублей в одну сторону.

Справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 или прохождение карантина при въезде в Сербию не требуется. Правда, придется подумать, чем себя занять. С 24 ноября все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться в 18:00. Маски нужно носить в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Некоторые музеи могут быть закрыты.



Египет

Прямых чартерных рейсов из Петербурга на египетские курорты нет: придется лететь в Каир через Москву. Билет «Аэрофлота» в один конец в канун Нового года стоит от 34,7 тысячи рублей.

Недельный отдых на двоих в трехзвездочном отделе Шарм-эль-Шейха обойдется от 99 тысяч рублей на двоих (на сайте Coral Travel). Перелет включен, до курорта из аэропорта Каира туристов доставит наземный трансфер. Tez Tour предлагает отдохнуть в самом Каире за 107 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле, в трехзведочной гостинице в Хургаде — от 107 тысяч рублей.

Туристам необходимо иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус. С 1 декабря в стране вводятся ограничения для общепита и ретейла. Ночной шопинг и развлечения у туристов на курортах Египта останутся, но только в рамках гостиничных комплексов. Просидеть до утра с кальяном в центре Шарм-эль-Шейха или Хургады уже не выйдет: в лучшем случае «посиделки» завершатся в час ночи. С покупкой сувениров в городе придется уложиться до 23 часов.



ОАЭ

Прямое авиасообщение России с Объединенными Арабскими Эмиратами восстановлено. Но из Петербурга прямых регулярных рейсов нет. У «Аэрофлота» рейс в Дубай со стыковкой в Москве в один конец стоит от 42,9 тысячи рублей, у Emirates — от 47,6 тысячи рублей.

Организованный отдых точно не будет эконом-вариантом. Недельные туры с прямым перелетом на сайте Tez Tour с проживанием в четырехзвездочном отеле на двоих обойдутся от 260 тысяч рублей без питания.

Правила безопасности довольно жесткие. За 96 часов до перелета россиянам нужно сделать тест на коронавирус и приобрести страховку, покрывающую лечение от этой инфекции. На борту придется заполнить «Декларацию о состоянии здоровья» и скачать на смартфон специальное приложение с функцией геолокации. По прилете пассажир должен сдать еще один тест и дожидаться его результатов в отеле. Если он окажется положительным, такого туриста отправят на 14-дневный карантин. Но на месте особых ограничений нет: обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции 2 м и регулярное мытье рук.



Танзания

Прямых регулярных рейсов из Петербурга на остров Занзибар нет. Чартеры из Северной столицы есть, к примеру, у Coral Travel, Anex Tour, Pegas Touristik.

Доступные варианты на новогодние каникулы удалось найти только у Anex Tour. Недельный отдых на двоих в трехзвездочном отеле с завтраком обойдется от 120 тысяч рублей. Для посещения страны по прибытии оформляется виза за 50 долларов.

Власти Танзании отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников замеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если обнаружатся какие-то симптомы, путешественника попросят сдать тест и пройти 14-дневный карантин, если он окажется положительным. Стоимость теста составит 100 долларов. Внутри страны путешественники должны мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Куба

Авиасообщение с Кубой возобновлено с 1 ноября. Регулярные рейсы выполняются только из Москвы на курорт Кайо-Коко. Туда летают авиакомпании Nordwind и AZUR air, которые работают с туроператорами Pegas Touristik, «Интурист» и Anex Tour. К примеру, Anex Tour предлагает туры на Новый год на двоих от 154 тысяч рублей с проживанием в трехзвездочном отеле.



Всех туристов по прилете ожидает термометрия и бесплатный ПЦР-тест на коронавирус, результат которого станет известен в этот же день. При себе необходимо иметь страховку с покрытием на COVID-19, но можно приобрести ее на месте. С 1 декабря для всех прибывающих на Кубу пассажиров вводится новый санитарный сбор в размере 30 долларов. Его не нужно будет оплачивать отдельно, сбор включен в стоимость авиабилета.

Мальдивы

Билет «Аэрофлота» через Москву накануне Нового года обойдется от 68 тысяч рублей — это только в один конец. Пакетные туры с вылетом предлагают «Интурист» и Anex Tour. Стоимость недельного новогоднего путешествия на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 146 тысяч (Anex Tour из Петербурга со стыковкой в Дубае) и от 306 тысяч рублей («Интурист» с прямым рейсом из Москвы).

Туристам необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 на английском языке. Он должен быть сделан менее чем за 96 часов до вылета.

Не ранее чем за 24 часа до прибытия нужно заполнить специальную форму на иммиграционном портале и получить QR-код, который придется предъявить при прохождении паспортного контроля. Ту же процедуру придется повторить при вылете с Мальдивских островов.



В стране обязательно ношение масок, перемещение между островами ограничено.

Прямое авиасообщение у России есть также с Великобританией и Швейцарией, но эти направления нельзя считать туристическими. Въехавшим в Великобританию придется отсидеть 14-дневный карантин или сдать тест и пробыть на самоизоляции пять дней. Но пока в стране действует жесткий локдаун — закрыты пабы, рестораны и магазины. В Швейцарии не нужно сдавать ПЦР-тест и отбывать карантин, но въезд с туристическими целями в страну для россиян невозможен.

На перекладных

Ряд стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки готовы принимать россиян, хотя с ними авиасообщение не восстановлено. Туда придется добираться на перекладных на свой страх и риск. Как правило, стыковочными хабами выступают Турция и ОАЭ. В некоторых местах отдых возможен лишь в режиме отбывания карантина (Тунис, Таиланд), в других можно свободно перемещаться при наличии отрицательного теста, но закрыты рестораны и введены другие ограничения для досуга (Хорватия).

Рассмотрим несколько таких вариантов.

Марокко

Добраться до Марокко можно со стыковкой в Стамбуле. Билет Turkish Airlines до Касабланки в канун Нового года стоит от 26 тысяч рублей.

Марокко разрешает въезд для россиян, для посещения страны даже не нужна виза. Единственное условие — отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Также необходим ваучер или другой документ, подтверждающий бронирование в отеле.

Часть музеев и достопримечательностей в Марокко закрыты. Большинство ресторанов, ориентированных на туристов, пока не работают или принимают только группы, у общепита для местных жителей есть ограничение по часам работы. Ношение маски во всех общественных местах (в помещении и на улице) обязательно.

Мексика

Мексика не вводила никаких ограничений для путешественников. Туристам по прибытии нужно заполнить анкету, указав рейс, страны, посещенные в течение последних 14 дней, ответить на вопросы о контактах с заболевшими COVID-19 и о наличии симптомов заболевания. Добраться до Канкуна можно Turkish Airlines со стыковками в Стамбуле и Нью-Йорке. Билет накануне Нового года будет стоить от 70,5 тысяч рублей в один конец.

Доминикана

Для российских туристов справка об отсутствии COVID-19 не нужна. Путешественников в аэропортах будут проверять выборочно. Также с 29 ноября всем въезжающим в страну нужно заполнить электронную анкету. Это можно сделать в любое время с момента покупки авиабилета и до прохождения миграционной службы. После заполнения анкеты пассажиру отправляется QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс. Turkish Airlines предлагает билеты со стыковками в Стамбуле и Нью-Йорке от 81 тысячи рублей в один конец.

ЮАР

Все иностранные путешественники, в том числе россияне, должны предоставить в аэропорту прилета справку о тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до вылета. Если у туриста заподозрят симптомы инфекции и повторный тест окажется положительным, придется пройти обязательный двухнедельный карантин. Стоимость рейсов в Кейптаун и Йоханнесбург с пересадкой в Стамбуле от Turkish Airlines начинается от 50 тысяч рублей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»