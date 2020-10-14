Осенне-зимний этап программы туров с кешбэком стартует 15 октября и продлится до конца новогодних праздников. Туристы смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путевку в Великий устюг, Карелию или на Байкал.

К Йошкиному коту или Талви Укко. Куда россиянам предлагают отправиться с кешбэком на Новый год

горнолыжный курорт в районе Красной Поляны (Сочи) Фото: Ivan Chaporov с сайта Pixabay

Второй этап программы туристического кешбэка обещает быть лояльнее к туристам и масштабнее географически. Правила возврата денег скорректировали, выбор туров распространили на всю страну, сроки покупки растянули почти на два месяца. Официальный старт — 15 октября, но «Фонтанка» не стала его дожидаться и попросила туроператоров поделиться своими предложениями, а также рассказать, как рост заболеваемости коронавирусом может сказаться на успехах программы.

Полный список направлений и гостиниц 15 октября появится на сайте «мирпутешествий.рф». По информации туроператоров, там может быть организована поисковая система — о ней после завершения первого этапа просили туристы и бизнес. Количество участников и направлений расширится, а фокус сместится с пляжей. Поскольку на этот раз путешествие может продлиться до 10 января 2021 года, к традиционным турам добавились сказочные резиденции всевозможных Дедов Морозов, санатории и детские лагеря, где можно провести каникулы.



«Если раньше мы делали упор на Санкт-Петербург, Калининград, Крым, то теперь, в принципе, экскурсионный Крым у нас остается. Также экскурсионные программы мы расширили Алтаем, Кавказом и новогодними программами — это и Петербург, и Крым, и Алтай, и Золотое кольцо, и Казань, и тот же Устюг. В принципе по всем основным регионам есть те или иные новогодние программы», — заявила гендиректор компании «Туроператор «Северная Жемчужина» Нина Соловей.

«Если говорить по географии, у нас направления получаются: Камчатка, Байкал, Адыгея, горнолыжных курортов много предлагаем: и Шерегеш, и Архыз, и Хибины, и Красная поляна, также санаторные курорты: Белогорье, Минеральные воды, и Ленинградская область с Санкт-Петербургом», — рассказала «Фонтанке» генеральный директор петербургской компании «Арт-Тревел» Мария Ушакова.

В «Интуристе» полагают, что особым спросом у петербуржцев будут пользоваться южные направления и соседние регионы: «В санаториях Крыма сейчас востребованы лечебные программы по пульмонологии, которые помогут восстановится тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Прогнозируем, что настоящим хитом станут туры в зимнюю Карелию, куда удобно добраться как на «Ласточке», так и самостоятельно на машине, а также туры во Псков и Великий Новгород и экскурсионные программы в Пушкинские горы».



«Под условия акции попадают более 20 круизов от компании «ВодоходЪ», включая рейсы на теплоходах «Мустай Карим», «Санкт-Петербург», «Георгий Жуков», «Леонид Соболев». Цены на круизы по нашим предложениям начинаются от 11 тыс. рублей. Продолжительность круизов от 3 до 13 дней», — сообщили в компании «ВодоходЪ».

Многие участники программы уже вывесили предложения с пометкой «кешбэк» на собственные сайты.

Новый год, например, за 12400 рублей можно отпраздновать в крымских SPA-отелях. Туристу предлагают приехать 30 декабря и провести 5 дней в одной из 9 гостиниц Алушты или Ялты — доступны финская сауна, кислородные коктейли, грязевые, соляные и травяные бани. В стоимость входят проживание, питание, посещение тренажерного зала и крытого бассейна.

Или же на 4 дня за 12750 рублей поехать в Петрозаводск на «Новогоднем обозе к карельским Дедам Морозам»: 31 декабря посетить резиденцию главного местного волшебника Талви Укко, 2 января — дедушку из лесной глуши, а еще покататься на собачьей упряжке, покормить северных оленей и побывать на водопаде «Кивач».



Другой оператор предлагает на Новый год за 17,7 тыс. рублей отправиться в тур «All-INCLUSIVE по-валдайски», разумеется с посещением Иверского монастыря, или примерно за эти же деньги приземлиться в Воронеже, посетить дворянскую усадьбу Веневитиновых, «замок принцессы» и сафари-парк «Кудыкина гора». За 38,6 тыс. рублей на протяжении восьми дней отмечать праздник можно в Ялте, а за 17 тыс. рублей махнуть на 3 дня в «резиденцию Ивана Грозного и царя Берендея» в Ярославской области.

Турфирмы отправляют на зиму и в Алтай — кататься на горных лыжах. Если заплатить за 5-дневный тур 25 тыс. рублей, удастся посетить музеи, подняться на горы, побывать на скалистом острове Патмос на реке Катунь.

Можно еще провести 11 дней на геотермальных источниках Адыгеи. За 38 тыс. рублей туристов обещают разместить в коттеджах в поселке Каменномостский, кормить 3 раза в день, обеспечить почти ежедневное купание в горячих источниках, отвезти к горным ущельям, рекам, водопадам и гранитному каньону.

8-дневный «курортный роман на Кавказе» обойдется в 46 тысяч. Туристы побывают на минеральных источниках Железноводска, посетят курорт Архыз и поднимутся в горы по канатной дороге, искупаются в форелевом озере, полюбуются на Медовые водопады и ледники Главного Кавказского Хребта, и, в конце концов, окажутся у подножия Эльбруса. В стоимость входят все трансферы, завтраки, ужины и услуги гида.



В джип-тур на Байкал можно отправиться вдвоем за 64 тысячи. В турпакет включены две ночи в отеле с 3-разовым питанием, трансферы и экскурсии на машинах в Змеиную бухту, Долину Каменных духов и на остров Ольхон. Перелет в стоимость не входит.

Если оплатить авиаперелет во Владивосток, то в 125 тыс. рублей обойдется ноябрьское путешествие по Приморскому краю и Камчатке. Туристов отправят на экскурсии по дальневосточной столице, покажут побережье Тихого океана, Авачинский вулкан, мысы и скалы, радоновые источники и питомник ездовых собак, дадут взобраться на гору Верблюд и искупаться в бассейне с термальной водой.

Путешествовать с кешбэком предлагают и в куда менее туристических направлениях. В 3600 рублей обойдутся туристу две ночи в санатории «Сосновая горка» в Челябинской области. Чуть дороже они будут стоить в санаториях Свердловской области и 12,6 тысяч — в башкирском санатории «Янган-Тау». За 17 тыс. рублей операторы предлагают познать «Уральский мультитур». В стоимость входят экскурсия по горному селу, поездка в пещеру, катания в санях и прогулки на лыжах — обещают полное погружение в быт горнозаводских крестьян. В столице Марий-Эл туристам покажут «Где живет Йошкин кот». Изучить ареал его обитания и заодно соседнюю Чувашию можно за 9 300 рублей без учета билетов на поезд. За 10,5 тыс. рублей россияне смогут пройти «по следам эрзи и мокши» — это коренные народности республики Мордовия. Во время трехдневного тура, который стартует в Саранске, гостям покажут пушкинскую усадьбу в Болдино в соседней Нижегородской области и Музей русского патриаршества в Арзамасе.



Надо сказать, что итоги первого этапа программы туристического кешбэка были весьма удручающими. Хотя официально говорили, что продажи некоторых операторов выросли в два-три раза, туры приобрели 60 тыс. человек, а сами операторы попросили председателя правительства России Михаила Мишустина продолжить акцию, с цифрами все не так однозначно. С 21 по 28 августа россияне купили путешествий всего на 1,4 млрд рублей, то есть, на карты едва ли вернулись 300 миллионов. Правительство же закладывало на эти цели 15 миллиардов. Готовясь к новому этапу, обещали учесть ошибки.

К осенне-зимнему сезону условия участия смягчили. Теперь минимальный срок поездки составляет 3 дня, а возврат средств должен точно коррелировать с потраченной на путешествие суммой. Если с 15 октября по 5 декабря оплатить тур картой «МИР», вернут 20% от его стоимости. Получить от банка за одну транзакцию можно будет до 20 тыс. рублей. При этом количество операций по карте не ограничено. Хотя туроператоры признаются, что не ожидают с завтрашнего дня сильно всплеска спроса. Мало того, что сезон невысокий, так еще и коронавирусная статистика не радует.



«Начиная с августа месяца у нас глубина продаж — это 3–4 дня (время от покупки тура до его начала. — Прим. ред.). Думаю, что в рамках кешбэка на октябрь-декабрь будет также на ближайшие выезды. А на дальние выезды мы предлагаем страховку от невыезда», — отмечает Мария Ушакова.

«Конечно, информация о том, что заболеваемость коронавирусом растет, сказывается негативно, и мы, например, не ожидаем с началом программы сильного всплеска спроса. Не исключено, что как-то постепенно люди начнут планировать свой будущий отдых на Новый год и каникулы. <...> Если введут жесткий карантин по регионам, один за другим, считайте, что бизнес умер», — считает Нина Соловей.

Ростуризм, кстати, не скрывает, что призывает россиян к рискованным путешествиям. Для поездки «мирпутешествий.рф» заботливо рекомендует не только сдать тест на коронавирус, купить лекарства, маски, респираторы, перчатки, антисептики, «при необходимости — мыло», но и приобрести дополнительную медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавируса. Узнать, какие ограничения действуют в регионах действия программы, — а она охватывает все 85 субъектов — на сайте тоже можно. Пока они не такие жесткие. В Мурманской области, например, уже закрыли ночные клубы, дискотеки и парки отдыха, на границах Орловской области установили заградительные посты и проводят термометрию для въезжающих.

Елизавета Ивантей, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

