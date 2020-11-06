«Это полный крах». Петербургский турбизнес рискует остаться за бортом федеральной поддержки

Отельеры и туроператоры Северной столицы не смогли выбраться из долговой ямы за время остатка «высокого сезона» и рискуют не пережить зиму. Но чиновники пока не замечают их «страданий» и советуют «не впадать в уныние».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Участники туристического рынка Петербурга просят правительство РФ включить гостиницы и туроператоров в перечень пострадавших отраслей, которые смогут претендовать на дополнительные «налоговые каникулы». Письма с описанием бедственного положения отрасли предприниматели направили губернатору Александру Беглову, а также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Смольный пообещал заступиться за бизнес перед федеральными властями, но предупредил: пока не пройден коронавирусный пик, помощи ждать не стоит.



Туристическая отрасль Петербурга пока не смогла оправиться от удара, нанесенного пандемией коронавируса, следует из обращений Российского союза туриндустрии на Северо-Западе, Российской гостиничной ассоциации, Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Санкт-Петербурга (письма есть в распоряжении «Фонтанки»).

Из-за позднего начала «высокого сезона» (фактически рестарт туризма в Петербурге начался лишь в августе) и отсутствия иностранных гостей компании не смогли поправить своё финансовое состояние.

«Третий квартал частично позволил восстановиться только гостиницам Краснодарского края и Республики Крым, в то время как гостиницы в остальных субъектах РФ, несмотря на предоставленные меры поддержки, не смогли выйти даже на точку безубыточности и скомпенсировать убытки, сформировавшиеся за второй квартал», - отмечают предприниматели.

Октябрь не добавил оптимизма: среднее падение загрузки в гостиницах Петербурга составило 60-70% по сравнению с прошлым годом, глубина бронирования не превышает недельного срока. Ухудшение эпидемической обстановки и введение повторных ограничений не позволяет рассчитывать на частые визиты деловых туристов и гостей из регионов, которые были традиционным подспорьем для туроператоров и отельеров во время низкого зимнего сезона.



Третий пакет мер поддержки, представленный 3 ноября Смольным, не стал спасением для отрасли. Пока власти Северной столицы лишь пообещали снизить ставку налога на имущество для санаторно-курортных организаций и гостиниц в два раза, но еще не приняли необходимых поправок в закон и не пояснили, на какой период будет распространяться льгота и при каких условиях ее предоставят.

Заявления президента Владимира Путина о продлении «налоговых каникул» для пострадавших отраслей дали предпринимателям надежду. Но, к своему удивлению, отельеры и туроператоры не обнаружили себя в предварительных списках, которые легли на стол вице-премьеру Белоусову. На отсрочку по налогам до 1 апреля пока могут рассчитывать лишь предприятия общепита, учреждений культуры, организаторов выставок и компаний, оказывающих населению бытовые услуги, говорят участники рынка.

В обращениях к Михаилу Мишустину и Андрею Белоусову предприниматели просят предоставить отсрочку до конца 2021 года по уплате налогов и сборов за 2020 и 2021 годы, освободить от платежей в социальные фонды, а также снизить ставки НДС на отдельные виды товаров и услуг. Это даст возможность «добросовестно и надежно исполнять свои обязательства перед кредитными организациями, налоговыми органами и поставщиками, а также сохранить рабочие места», - говорится в обращении отельеров. «При отсутствии поддержки со стороны государства туротрасль могут ожидать необратимые последствия», - отмечает председатель правления РСТ - Северо-Запад Леонид Флит.



По информации «Фонтанки», участники рынка попытались найти заступника в лице городских властей. Предприниматели попросили вице-губернатора Евгения Елина обратиться в федеральное правительство с предложением вернуть индустрию гостеприимства в списки пострадавших отраслей. Отсутствие налоговых каникул будет «полным крахом» для отрасли, заявили они.

Чиновник пообещал направить обращение, но посоветовал не слишком рассчитывать на позитивный результат, так как «до достижения пика заболеваемости вряд ли можно ожидать существенных решений». «Определяющее значение имеет величина «пика». Превышение его над созданной штатной мощностью медицинской системы - определит объем разрушений. А значит и ресурсов, необходимых для восстановления. После этого начнем делить, если что останется. Вот тогда нам и надо писать письма. А пока - мы сопротивляемся, и не впадаем в уныние!», - объяснил он расклад бизнесу.

Участники рынка, опрошенные «Фонтанкой», считают, что до «пика» могут дожить не все. По данным аналитической системы Hotel Advisors (выборка примерно из 100 несетевых отелей Северной столицы), доходность гостиниц во втором квартале упала примерно на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в третьем примерно на 50%, в октябре — на 40%. По словам участников рынка, цены в октябре были близки к показателям 2019 года, но загрузка оставляет желать лучшего.



«Август и сентябрь мы отработали в плюс, но эти деньги ушли на частичное погашение долгов, которые образовалась с марта — не только перед поставщиками, но и перед гостями, которые вносили предоплату», рассказал генеральный менеджер Rossi Hotels&Spa Сергей Бульзов. Но полностью выбраться из долговой ямы не удалось. Прогнозировать, что случится с бизнесом, если власти не окажут запрашиваемой поддержки, предприниматель не берется. «Я верю в лучшее», - говорит он.

«В третьем квартале было оживление, в августе мы даже вышли в небольшой плюс, но в июле и сентябре сработали «в ноль». С учетом того, что с апреля по июнь средняя загрузка отелей была в районе 5%, никакой точки безубыточности и даже разумного минуса не случилось», - комментирует Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo.

По ее словам, предприниматели, которые «не резали персонал под корень», находятся «в глубочайшем минусе». «Большое количество отелей закрылось или находится на грани закрытия, и многие, вероятно, уже не откроются», - говорит Виктория Шамликашвили. Предложения по продаже бизнеса уже начинают появляться на Avito, в скором времени их может стать гораздо больше. Сам Hotel Indigo St. Petersburg в ожидании помощи властей выживает за счет кредитов и поддержки акционеров.



Туроператоры несут не меньшие потери. «Иностранных гостей в этом году не было, внутренний туризм в августе принес 50% от объема 2019 года в деньгах, остальные месяцы – 10-15%. Падение в целом по году составило от 85 до 100%», - рассказывает Кирилл Соколов, директор Лиги туроператоров Санкт-Петербурга. В отличие от отельеров, туристическим компаниям не удалось выйти в плюс даже на короткое время. «Отрасль работала в убыток с февраля», - подчеркивает он.

По словам Кирилла Соколова, вала банкротств пока не происходит, так как предприятия находятся «в замороженном состоянии». «Но они продолжают платить сотрудникам, за аренду, копят долги. Все собственники бизнеса используют резервы, но они не бесконечны», - отмечает он. Налоговые каникулы помогли бы отрасли продержаться какое-то время и дотянуть до лучших времен. «Мы не просим деньги, мы просим не брать с нас налоги и сборы в этот критический период», - заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

