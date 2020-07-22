Как получить до 15 тысяч рублей компенсации за отдых в России: инструкция от АТОР

Ассоциация туроператоров (АТОР) 22 июля рассказала об условиях возврата от 5 до 15 тысяч рублей за отдых в России. Программу планируется запустить уже с августа и на неё выделили 15 млрд рублей, рассказал сегодня премьер Михаил Мишустин.

Как следует из рассылки Ростуризма в туроператорские компании (текст документа есть в распоряжении «Вестника АТОР»), им предлагается принять участие в маркетинговой акции, «направленной на стимулирование продаж туристских поездок по новым направлениям страны».



По условиям акции туристу надо будет купить тур по России. Он должен включать транспорт и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — более 25 тысяч рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

Тур надо оплатить картой «МИР». Деньги вернутся в виде кешбэка. Он предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года — в основном по не самым популярным регионам РФ (всего 44).

Это Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область.

