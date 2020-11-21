В Карабах прибыла первая гуманитарная помощь МЧС. Готовы стартовать российские врачи

Первую помощь доставили на пяти большегрузных машинах. 22 ноября ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи общим весом в 300 тонн. Всего в доставке задействованы 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

В Нагорный Карабах 21 ноября прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, всего 45 тонн самого необходимого. Информация об этом появилась на сайте ведомства. А министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о готовности бригад медиков отправиться в Армению, если это будет необходимо.

Кроме того, в субботу российские миротворцы начали доставлять воду в три населенных пункта Аскеранского района, где пересохли колодцы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера продовольственного управления майора Дмитрия Пашкина. Он подчеркнул, что это не разовая акция, миротворческие силы будут систематически привозить чистую питьевую воду в населенные пункты.

Российские медики смогут и отправиться в Армению, и провести дистанционные консультации, в этом Михаил Мурашко заверил своего коллегу Арсена Торосяна во время встречи в рамках рабочего визита.

«Количество пострадавших и те осложнения, которые возникают после минно-взрывных травм, ожогов, будут сейчас находиться в фазе развития гнойно-септических осложнений, и в том числе потребуется определенная психологическая поддержка. Мы готовы обеспечить вам помощь наших специалистов самого высокого уровня», — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Также он передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее глава Минздрава России рассказал, что эффективность этой вакцины оценивается в 92%.