Шойгу: В Карабах вернулись почти 7 тысяч беженцев

В Нагорный Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев. Об этом во время встречи с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в эту страну, сообщают 21 ноября РИА Новости.
«Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать», - цитирует агентство министра обороны России.
На сайте военного ведомства приводятся данные, что Россия развернула в Карабахе 23 наблюдательных поста.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев озвучил подсчеты, что в Карабах могут вернуться до 30 тысяч человек, однако на тот момент инфраструктура позволяла разместить только пять тысяч. «Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе и строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций», - докладывал министр президенту России Владимиру Путину.