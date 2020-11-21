Шойгу: В Карабах вернулись почти 7 тысяч беженцев

В Нагорный Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев. Об этом во время встречи с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в эту страну, сообщают 21 ноября РИА Новости.

«Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать», - цитирует агентство министра обороны России.