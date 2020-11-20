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В Карабах приедут 30 тысяч переселенцев, но возвращаться им некуда

До 30 тысяч переселенцев могут вернуться в Карабах, но место есть только для пяти. Об этом на совещании с Владимиром Путиным 20 ноября заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

«В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам, это количество может достигать 30 тысяч человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тыс. человек, — сообщил Зиничев. — Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе и строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций»

По предварительным данным, на территории четырёх районов Нагорного Карабаха в 43 населённых пунктах разрушено 284 строения, доложил он. Во многих домах выбиты окна и повреждена крыша.

В пострадавшие районы сегодня, 20 ноября, отправлена первая колонна с гуманитарным грузом. Также из Ростовской области в зону разрушений привезут 300 тонн стройматериалов. Помимо этого, планируется отправка медикаментов, необходимых в том числе для лечения коронавируса, добавил глава МЧС.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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Комментарии (7)

Al20
Вместо того чтобы сразу отбить охоту туркам и их сателлиту лезть в Карабах теперь будет за счёт народа РФ его героически восстанавливать.
Wuhan Proletarian
Да это все копейки по сравнению с 1.5 лярда зелени Рыгорычу и 500 лямов опять же зелени Додону, пролетевшему на выборах в Молдове.
8967
Чего они в Москву и Питер не едут, как таможенные союзники? Имеют полное право пользоваться нашими благами и медициной наряду с белорусами, киргизами, казахами..
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