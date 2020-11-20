В Карабах приедут 30 тысяч переселенцев, но возвращаться им некуда

До 30 тысяч переселенцев могут вернуться в Карабах, но место есть только для пяти. Об этом на совещании с Владимиром Путиным 20 ноября заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
«В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам, это количество может достигать 30 тысяч человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тыс. человек, — сообщил Зиничев. — Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе и строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций»
По предварительным данным, на территории четырёх районов Нагорного Карабаха в 43 населённых пунктах разрушено 284 строения, доложил он. Во многих домах выбиты окна и повреждена крыша.
В пострадавшие районы сегодня, 20 ноября, отправлена первая колонна с гуманитарным грузом. Также из Ростовской области в зону разрушений привезут 300 тонн стройматериалов. Помимо этого, планируется отправка медикаментов, необходимых в том числе для лечения коронавируса, добавил глава МЧС.