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11.11.2020 12:45
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«Непредвиденных нежелательных явлений не выявлено». Эффективность российской вакцины от коронавируса составила 92 %

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические исследования вакцины «Спутник V» показали её 92-процентную эффективность.

«Использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости», — цитирует 11 ноября заявление Мурашко twitter-аккаунт «Спутник V».

Эффективность российской вакцины достигла 92 %, а «непредвиденных нежелательных явлений <...> не выявлено».

В настоящее время клинические испытания третьей фазы вакцины одобрены и проходят в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле. Промежуточные данные исследования будут опубликованы командой Центра Гамалеи в одном из «ведущих международных рецензируемых медицинских журналов».

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (7)

HomerMP
Ничего что, прости господи, Раша Тудей сама публикует информацию о том что заразились в Алтайском крае трое медиков, ранее привитых этой чудо-вакциной. Или все трое попали в злосчастные 8%? Лапшу вешать горазды, а как до дела - полный провал.
262126571
Клоуны! А где вакцина то? Есть ли она вообще? Или ждут когда китайцы наклейки с надписью Гамалей на свою и пришлют вагонами в РФ? Вранье одно кругом.
Skazochny
А чё не 146% как обычно?
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