«Непредвиденных нежелательных явлений не выявлено». Эффективность российской вакцины от коронавируса составила 92 %

«Использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости», — цитирует 11 ноября заявление Мурашко twitter-аккаунт «Спутник V».

В настоящее время клинические испытания третьей фазы вакцины одобрены и проходят в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле. Промежуточные данные исследования будут опубликованы командой Центра Гамалеи в одном из «ведущих международных рецензируемых медицинских журналов».



11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

