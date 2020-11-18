Сборную России по бобслею из-за коронавируса отстранили от участия на двух этапах Кубка мира в Латвии

Российские бобслеисты вынуждены пропустить два этапа Кубка мира в Сигулде (Латвия). Как сообщает в среду, 18 ноября, ТАСС со ссылкой на директора трассы Дайниса Дукурса, российская команда отстранена из-за заражения трех спортсменов коронавирусом.



Имена заболевших не раскрываются. Повторное тестирование спортсменов подтвердило результаты первого. Организаторы, объясняя свое решение, ссылаются на регламент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по COVID-19.

«Мы здесь очень жестко соблюдаем правила, ходим в масках и соблюдаем социальную дистанцию в два метра. Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в Интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдал никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы. Здесь нет никакой политики», — подчеркнул Дайнис Дукурс.