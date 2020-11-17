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Матч Лиги наций Швейцария — Украина отменён из-за вспышки коронавируса. Теперь победителя могут определить жребием

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина отменен из-за нескольких положительных тестов на COVID-19 в составе украинской сборной. Как сообщили 17 ноября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола, по решению департамента здравоохранения Швейцарии, где должна была состояться встреча, вся команда переведена на карантин.

На текущий момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом у украинцев. Решение о судьбе матча вынесет позже УЕФА. Один из вариантов — жеребьевка.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на вторник, 17 ноября. Чтобы остаться в элитном дивизионе Лиги наций, украинцам нужно было либо не проиграть, либо уступить с разницей не более одного мяча, а самим забить два.

Отметим, что на уровне национальных сборных отмена официальных матчей из-за коронавируса очень редкое явление. Чаще всего подобные решения принимают в местных чемпионатах. Например, в баскетбольной Единой лиге ВТБ было перенесено сразу несколько матчей с участием петербургского «Зенита» из-за вспышки коронавируса в команде.

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Комментарии (1)

Russomatroso
Жребий -это не спортивно. Пусть хоть, ну я не знаю, в нарды сыграют.
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