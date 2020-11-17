Матч Лиги наций Швейцария — Украина отменён из-за вспышки коронавируса. Теперь победителя могут определить жребием

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина отменен из-за нескольких положительных тестов на COVID-19 в составе украинской сборной. Как сообщили 17 ноября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола, по решению департамента здравоохранения Швейцарии, где должна была состояться встреча, вся команда переведена на карантин.



На текущий момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом у украинцев. Решение о судьбе матча вынесет позже УЕФА. Один из вариантов — жеребьевка.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на вторник, 17 ноября. Чтобы остаться в элитном дивизионе Лиги наций, украинцам нужно было либо не проиграть, либо уступить с разницей не более одного мяча, а самим забить два.