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06.11.2020 18:24
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Перенесенный баскетбольный матч «Зенит» — «Баскония» пройдет 23 ноября

Определена дата перенесенного баскетбольного матча между «Зенитом» и «Басконией» (Испания) в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Как сообщает издание Eurohoops в пятницу, 6 ноября, встреча состоится 23 ноября.

Матч должен был пройти 13 октября в Испании, но был отменен из-за карантина в петербургской команде.

Также стали известны даты перенесенных матчей с итальянским «Миланом» и испанской «Валенсией». Встречи пройдут 11 ноября и 8 декабря соответственно.

Напомним, что ранее в «Зените» практически вся команда переболела коронавирусом. Подробнее об этом читайте в интервью «Фонтанке» центрового сине-бело-голубых Антона Пушкова.

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