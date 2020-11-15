Австрийцам запретили выходить из дома без особой необходимости. «Мягкий локдаун не помог»

Из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Австрии с 17 ноября ужесточают локдаун. Об этом накануне сообщила газета Kurier.



Власти вводят на территории государства комендантский час: людям будет запрещено выходить из дома и контактировать друг с другом. Нарушать ограничения можно для выхода в магазин и индивидуальных физических тренировок, но чтобы попасть на улицу, нужно оформить специальный документ.

Кроме того, все школы перейдут на дистанционное обучение, закроются торговые и развлекательные центры, салоны красоты и парикмахерские. Работать будут только магазины с товарами первой необходимости, почта, банки, аптеки и сервисные центры.