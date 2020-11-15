Австрийцам запретили выходить из дома без особой необходимости. «Мягкий локдаун не помог»
Из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Австрии с 17 ноября ужесточают локдаун. Об этом накануне сообщила газета Kurier.
Власти вводят на территории государства комендантский час: людям будет запрещено выходить из дома и контактировать друг с другом. Нарушать ограничения можно для выхода в магазин и индивидуальных физических тренировок, но чтобы попасть на улицу, нужно оформить специальный документ.
Кроме того, все школы перейдут на дистанционное обучение, закроются торговые и развлекательные центры, салоны красоты и парикмахерские. Работать будут только магазины с товарами первой необходимости, почта, банки, аптеки и сервисные центры.
Аналогичные ограничения действовали в Австрии весной. Две недели назад власти снова ввели карантин, но поначалу он был более мягким https://www.fontanka.ru/2020/10/31/69524731/: закрылись предприятия общественного питания и отели, а гражданам запретили выходить из дома с 20:00 до 06:00 без веской причины. Однако ежедневный прирост заболеваемости продолжился и, по словам канцлера Себастьяна Курца, в десять раз превышает норму. Число новых выявленных случаев за сутки там последние 4 дня превышало 7 тысяч.
Предварительно ограничения вводят до 6 декабря. Если ситуация не улучшится, власти могут продлить ограничения.
Частичный локдаун ранее ввели и другие европейские страны. В Венгрии действует комендантский час, общенациональный карантин ввели в Великобритании, в конце октября на путь введения ограничений встали власти Германии и Франции.