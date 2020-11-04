Великобритания объявила локдаун почти на месяц

Великобритания из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 и повышения нагрузки на систему здравоохранения вводит общенациональный карантин с 5 ноября по 2 декабря. Решение поддержали 516 депутатов Палаты общин британского парламента, против выступили всего 38, сообщает 4 ноября BBC.

В Англии закроют пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины. Продолжат работу лишь торговые точки с товарами первой необходимости. Людей просят максимально изолироваться: разрешены встречи не более чем двух человек, не проживающих вместе, но только на улице. Англичанам советуют выходить из дома только на работу или в случае необходимости. При этом школы, детские сады и университеты остаются открытыми. За границу - только в командировку, покидать страну ради отпуска запрещено.