Великобритания объявила локдаун почти на месяц

Великобритания из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 и повышения нагрузки на систему здравоохранения вводит общенациональный карантин с 5 ноября по 2 декабря. Решение поддержали 516 депутатов Палаты общин британского парламента, против выступили всего 38, сообщает 4 ноября BBC.
В Англии закроют пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины. Продолжат работу лишь торговые точки с товарами первой необходимости. Людей просят максимально изолироваться: разрешены встречи не более чем двух человек, не проживающих вместе, но только на улице. Англичанам советуют выходить из дома только на работу или в случае необходимости. При этом школы, детские сады и университеты остаются открытыми. За границу - только в командировку, покидать страну ради отпуска запрещено.
Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии самостоятельно определяют ограничения, в целом они не менее серьёзны, чем в Англии.
По словам премьер-министра Бориса Джонсона, после 2 декабря страна вернётся к трехуровневой системе региональных ограничений. Конкретизировать меры борьбы с коронавирусом в дальнейшем парламент сможет также путём голосования.
По данным властей, за последние 24 часа в Великобритании было зарегистрировано еще 492 смерти от коронавируса, с начала пандемии умерли 47 742 пациента. Инфекцию выявили у 25 177 человек, общее количество случаев в Великобритании составляет 1 099 059.