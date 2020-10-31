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31.10.2020 19:23
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Новый локдаун в Австрии из-за коронавируса: отели и общепит закрываются

Канцлер Австрии заявил о введении второго локдауна в стране. Его отсчет начнется с 3 ноября, закроются отели и предприятия общественного питания.

Как сообщает 31 октября газета Wiener Zeitung, со вторника следующей недели жителям нельзя будет выходить из дома с 20:00 до 6:00 без веской причины. Это могут быть профессиональные цели, удовлетворение основных потребностей повседневной жизни, уход и поддержка нуждающимся, семейные права и обязанности, а также угроза жизни, здоровью и имуществу.

Индустрия общественного питания должна быть полностью закрыта, а отели больше не смогут принимать туристов. Правительство покроет им до 80% потерь в продажах.

Ранее частичный локдаун ввели в Германии, а также во Франции. Владимир Путин заявил, что тотального закрытия экономики в России не планируется.

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Комментарии (4)

165365362
Задумывались. Налоги непомерные, вот и ответ.Люди платят столько, сколько могут. А товарищи, заседающие в Думе, настолько оторваны от жизни, что путают желаемое с действительным. Предписать платить людям налог можно и в размере 95% от дохода, только это нереально.

И еще. Чтобы требовать неукоснительного выполнения закона с граждан, надо для начала, чтобы люди, руководящие страной, не дворцы себе покупали с яхтами за наши налоги, и не счета в швейцарских банках себе пополняли, а жили бы как все простые смертные на среднюю зарплату по стране и ездили бы на работу не на мерседесах и мазератти, а на велосипедах.
165365362
Основания то для закрытия может и есть, да денег нет компенсировать людям финансовые потери при закрытии. Австрия покрывает бизнесу 80% потерь, Германия - 75%, Россия - ничего, и даже круче, закрытый работодатель обязан платить неработающему работнику зарплату, + государству налог с этой зарплаты, а это 40% + налог за деятельность, и плевать, что деятельности нет.
pregatus
Повторюсь: а у нас "нет оснований" якобы.
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