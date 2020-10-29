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29.10.2020 14:15
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Путин: Мы понимаем, как действовать, и не планируем вводить тотальный локдаун из-за коронавируса

Россия сейчас готова к работе в условиях эпидемии гораздо лучше, чем весной. Власти не планируют запускать общенациональный локдаун из-за пандемии, четко понимают, что делать в связи с коронавирусом. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше. Я прекрасно понимаю, мы недавно на совещаниях с правительством обсуждали, есть вопросы, есть проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, есть регионы, которые требуют нашего особого внимания, но в целом ситуация действительно лучше», — сказал он.

По его словам, общий объем федеральных средств антикризисной поддержки граждан и бизнеса в 2020 году составляет около 4,5% ВВП. По мнению президента, принятые решения оказались своевременными и эффективными.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры», — подчеркнул Путин.

Ранее сегодня утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ряд российских регионов «достиг критической черты» из-за распространения коронавируса. В России и Петербурге поставлены очередные рекорды по приросту заболевших.

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Комментарии (9)

Капитан Очевидность2
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше"

Это типа как на днях в Омске, где скорые к минздраву едут, а не в больницы? Или может быть Омск - не в России?
Fjfef
Да планировать можно всё что угодно). Хоть высадку на Марс , завтра после обеда
exception
Упырь плешивый.
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