Россия сейчас готова к работе в условиях эпидемии гораздо лучше, чем весной. Власти не планируют запускать общенациональный локдаун из-за пандемии, четко понимают, что делать в связи с коронавирусом. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».



«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше. Я прекрасно понимаю, мы недавно на совещаниях с правительством обсуждали, есть вопросы, есть проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, есть регионы, которые требуют нашего особого внимания, но в целом ситуация действительно лучше», — сказал он.