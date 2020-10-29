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29.10.2020 11:43
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В России и Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Поставлены очередные ежедневные рекорды

За последние сутки в Петербурге выявили 758 новых случаев заражения коронавирусом — очередной ежедневный рекорд по приросту заболевших. Об этом 29 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По России также новый рекорд — 17717 заразившихся за 24 часа. Москва в этот раз новую вершину по заражениям не взяла.

По данным петербургского оперативного штаба, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 38424 человека. Под медицинским наблюдением находится 3037 человек. Из них 36 — в обсерваторе, 1715 — контактные, 1286 — на самоизоляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

syshsun
Умиляет меня,эта ежедневная статистика.Каждый день плюсовать к дню предыдущему 10-30 человек.
Ну не может быть такого.Это жизнь,а не график в кабинете чиновника.
Даже евро,бывает падает ,от средних цифр.
pregatus
И, по-прежнему, "нет оснований" для введения ограничений.
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