В России и Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Поставлены очередные ежедневные рекорды

За последние сутки в Петербурге выявили 758 новых случаев заражения коронавирусом — очередной ежедневный рекорд по приросту заболевших. Об этом 29 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



По России также новый рекорд — 17717 заразившихся за 24 часа. Москва в этот раз новую вершину по заражениям не взяла.



По данным петербургского оперативного штаба, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 38424 человека. Под медицинским наблюдением находится 3037 человек. Из них 36 — в обсерваторе, 1715 — контактные, 1286 — на самоизоляции.

