Кремль: Ряд российских регионов «достиг критической черты» из-за распространения коронавируса

В Кремле видят максимальную нагрузку на систему здравоохранения в российских регионах из-за распространения коронавируса. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



«Когда идет максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения... То есть это фактически критическая черта», — подчеркнул Песков.



Пресс-секретарь президента уточнил, что «в ряде регионов» (он не уточнил — каких) заняты уже более 90% коек для пациентов с коронавирусом.

