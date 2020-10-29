Кремль: Ряд российских регионов «достиг критической черты» из-за распространения коронавируса
В Кремле видят максимальную нагрузку на систему здравоохранения в российских регионах из-за распространения коронавируса. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Когда идет максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения... То есть это фактически критическая черта», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что «в ряде регионов» (он не уточнил — каких) заняты уже более 90% коек для пациентов с коронавирусом.
Также Песков напомнил об острой потребности в медицинском персонале и лекарствах. Накануне об этом говорил и сам Владимир Путин, который подчеркнул, что говорить о второй волне коронавируса пока рано, до регионов только доходит первая. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в 16 российских регионах заполняемость больниц достигла критического уровня, а всего по стране свободны менее 20% коек.