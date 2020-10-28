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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 21:54
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В ФРГ вводится частичный локдаун из-за COVID-19

В Германии решили ввести со 2 ноября частичный карантин, его 28 октября приняли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель, передает Reuters.

«Нам нужно действовать сейчас», — сказала на брифинге канцлер, отметив, что ситуация с коронавирусом «очень серьезная».

Со 2 ноября закроются рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны и тренажерные залы, все концерты отменяются. Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств — не более 10 человек. Власти призвали граждан в ближайший месяц отказаться от частных поездок и посещения родственников.

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Комментарии (1)

doorbal_
а в Китае (партнёре РФ) всё хорошо. Продаём им газ. А ФРГ бяки , северный поток не достроят себе никак.
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