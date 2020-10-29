Лувр закроется через несколько часов. Франция запретила работу учреждений культуры до 1 декабря

Эмманюэль Макрон объявил вторую волну локдауна во Франции — с этой пятницы учреждения культуры, как и многие другие институции по всей стране, закрываются до 1 декабря.



Президент пояснил, что мера необходима для предотвращения всплеска поступлений новых коронавирусных пациентов в госпитали страны. Слова Макрона о том, что вторая волна может оказаться «смертельнее» первой, приводит 28 октября The Hollywood Reporter, напоминая, что за последние недели во Франции ежедневно регистрируются десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19.

