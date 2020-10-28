В Германии закрывают театры, рестораны и фитнес-клубы. Меркель рассказала об ужесточении коронавирусных ограничений

Как сообщила 28 октября в ходе пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, со следующей недели закроются бары, рестораны и другие заведения общепита, оставив за собой право продавать продавать блюда и напитки навынос. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны, театры, кинотеатры и концертные залы. Под запрет не попали парикмахерские, детские сады, школы и магазины.

Федеральное правительство Германии с понедельника, 2 ноября, вводит новые ограничения из-за серьёзного роста числа заболеваний коронавирусной инфекций в стране.

Только членам двух семей разрешено встречаться в общественных местах — максимум десять человек.



Профессиональный спорт, в том числе Бундеслига, останется без живой поддержки болельщиков.

Даже размещение туристов в отелях в ноябре будет запрещено, исключение — необходимость, связанная, например, с рабочей командировкой.

Предварительно, новые ограничения будут действовать до конца ноября. Канцлер и премьер-министр выразили надежду, что за четыре недели распространение вируса удастся обуздать и вернуться к летним показателям заболеваемости, чтобы Рождество отмечать уже в более безопасной обстановке.

По данным Института Роберта Коха от 28 октября, за последние сутки диагностировано 14 964 новых случая заражения коронавирусом.

