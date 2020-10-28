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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 23:08
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Франция ушла в режим самоизоляции. Из дома просто так снова не выйти

Президент Франции Эммануэль Макрон на месяц объявил в стране карантин. На работу можно не всем, рестораны закрываются, школы и детские сады продолжат работать.

С заявлением о последовавшей за коронавирусной второй волне ограничений Макрон заявил 28 октября. Распоряжение вступает в силу с 30 числа и продлится минимум до 1 декабря. «Что бы мы ни делали, к середине ноября почти 9000 пациентов будут в реанимации. Вирус распространяется со скоростью, которой не было даже в самых пессимистичных прогнозах. Меньше чем за две недели количество заражений удвоилось. В отличие от первой волны, сегодня все регионы на пороге тревоги», — сказал Макрон и перечислил ограничения.

Работу продолжат коммунальные службы, фабрики, строительные компании, сельскохозяйственный сектор и кладбища. Кроме того, школы и детские сады также оставляют двери открытыми. Вузам рекомендовано учить студентов удаленно.

Бары, рестораны и прочие заведения закрываются. Предприятия получат до 10 тысяч евро в месяц на покрытие убытков.

Чтобы выйти из дома, снова надо будет заручиться справкой. Поводом может послужить необходимость добраться до работы, к врачу, для оказания помощи, похода в магазин или просто на прогулку. Походы в гости под запретом, собрания на улице тоже.

Границы Евросоюза остаются открыты. Остальные — наоборот, за некоторыми исключениями.

Во Франции 1,2 млн зараженных с начала пандемии. Страна вышла на пятое место в мире, впереди нее — Россия и 1,5 млн больных.

Частичный карантин введен в Германии. Меры 28 октября ужесточились в Швейцарии.

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Комментарии (1)

Runtime
По десятке евро всем у кого нужный ОКВЭД?)
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