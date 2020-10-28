Франция ушла в режим самоизоляции. Из дома просто так снова не выйти

Президент Франции Эммануэль Макрон на месяц объявил в стране карантин. На работу можно не всем, рестораны закрываются, школы и детские сады продолжат работать.

С заявлением о последовавшей за коронавирусной второй волне ограничений Макрон заявил 28 октября. Распоряжение вступает в силу с 30 числа и продлится минимум до 1 декабря. «Что бы мы ни делали, к середине ноября почти 9000 пациентов будут в реанимации. Вирус распространяется со скоростью, которой не было даже в самых пессимистичных прогнозах. Меньше чем за две недели количество заражений удвоилось. В отличие от первой волны, сегодня все регионы на пороге тревоги», — сказал Макрон и перечислил ограничения.