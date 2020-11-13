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13.11.2020 18:52
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Петербургский футбольный судья Безбородов потеряет больше миллиона рублей из-за своего отстранения

Стало известно, сколько потеряют футбольные судьи Михаил Вилков и Владислав Безбородов в результате отстранения от работы за свои ошибки в матчах РПЛ. Как пишет «Спорт-Экспресс» в пятницу, 13 ноября, в сезоне-2019/20 вознаграждение главного судьи за один матч в РПЛ составляет 115 тысяч рублей, в роли видеоассистента — 57,5 тысяч.

Нижегородский судья Вилков пропустит восемь туров, его петербургский коллега Безбородов — семь. Издание предполагает, что оба могли получить столько же назначений в роли арбитров и примерно еще по четыре матча в роли видеоассистентов. Таким образом, примерный упущенный доход Вилкова равен 1,15 млн, Безбородова — 1,035 млн.

Вилков и Безбородов обслуживали скандальные матчи «Краснодара». Михаил работал на встрече «быков» с «Рубином» (3:1). Казанцы настаивали на переигровке матча, так как были уверены, что арбитр допустил ряд ключевых ошибок. Безбородов с Левниковым работали на игре «Краснодара» со «Спартаком» (1:3). РФС признала, что рефери ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча.

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Комментарии (2)

leodr
Всегда удивлялся, как родственник Малофеева столько лет судил, мягко говоря "лояльно"-Спартак. Вот наконец свершилось.
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