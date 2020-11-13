Петербургский футбольный судья Безбородов потеряет больше миллиона рублей из-за своего отстранения

Стало известно, сколько потеряют футбольные судьи Михаил Вилков и Владислав Безбородов в результате отстранения от работы за свои ошибки в матчах РПЛ. Как пишет «Спорт-Экспресс» в пятницу, 13 ноября, в сезоне-2019/20 вознаграждение главного судьи за один матч в РПЛ составляет 115 тысяч рублей, в роли видеоассистента — 57,5 тысяч.



Нижегородский судья Вилков пропустит восемь туров, его петербургский коллега Безбородов — семь. Издание предполагает, что оба могли получить столько же назначений в роли арбитров и примерно еще по четыре матча в роли видеоассистентов. Таким образом, примерный упущенный доход Вилкова равен 1,15 млн, Безбородова — 1,035 млн.

