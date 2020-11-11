Алиев провозгласил конец войны в Карабахе. Азербайджан оценит убытки и потребует от Армении компенсации
Президент Азербайджана рассказал о прекращении боевых действий в непризнанной республике Нагорный Карабах.
«Война в Карабахе окончена. В ней победил Азербайджан», — заявил 11 ноября Ильхам Алиев во время выступления перед военнослужащими.
По его словам, Баку намерен провести оценку ущерба от боевых действий и потребовать от Армении компенсации.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев, уже показано видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.
Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».
Перемирие разгневало армян, и несогласные после подписания соглашения ворвались в ночь на 10 ноября в здание парламента Армении в Ереване. Утром у здания парламента начались протесты. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будет развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.