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11.11.2020 15:50
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Алиев провозгласил конец войны в Карабахе. Азербайджан оценит убытки и потребует от Армении компенсации

Президент Азербайджана рассказал о прекращении боевых действий в непризнанной республике Нагорный Карабах.

«Война в Карабахе окончена. В ней победил Азербайджан», — заявил 11 ноября Ильхам Алиев во время выступления перед военнослужащими.

Фото: скриншот с Youtube.com (Baku TV)

По его словам, Баку намерен провести оценку ущерба от боевых действий и потребовать от Армении компенсации.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев, уже показано видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».

Фото: скриншот с Youtube.com (Baku TV)

Перемирие разгневало армян, и несогласные после подписания соглашения ворвались в ночь на 10 ноября в здание парламента Армении в Ереване. Утром у здания парламента начались протесты. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будет развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.

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Комментарии (5)

Serg_I
Вот и для новой войны повод назревает - войне за компенсации... обе стороны по определению будут не удовлетворены любыми условиями компенсаций!
тат2007amg
Требуйте мир без аннексий и контрибуций! А землю отдайте крестьянам )
Alkaline
"Не будьте слабыми - от бога теорема,
А доказательства возьмешь у сатаны..."

(с) Петербургский поэт Евгений Пальцев
(совсем не по этому поводу)
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