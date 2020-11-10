Кремль опубликовал заявление по Карабаху. В регион отправят почти 2000 российских миротворцев

«Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях», — говорится в документе .

На сайте Кремля 10 ноября опубликовали полный текст заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации по поводу ситуации в Карабахе.

В тексте прописывается ввод в регион российских миротворцев. Миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих будут развертываться параллельно с выводом армянских военных. Россияне пробудут в Карабахе 5 лет, а затем мандат может быть продлен, если «ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения».



Отдельным пунктом выделен план строительства маршрута движения по Лачинскому коридору, который обеспечит связь между Карабахом и Арменией. Российские миротворцы будут охранять этот маршрут.



Кроме того, стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами, а беженцы смогут вернуться в непризнанную республику под контролем ООН.