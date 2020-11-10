Протестующие требуют от депутатов пойти на дератификацию заявления по Карабаху. К зданию парламента стянуты большие силы полиции.

«У здания правительства Армении в настоящее время собралось большое количество людей, которые протестуют против ряда пунктов в заявлении о прекращении войны в Карабахе, которое подписал премьер-министр Никол Пашинян», — сообщает 10 ноября издание Amnews.

Один из лидеров демонстрантов, командир отряда «Арабо» Манвел Егиазарян в комментарии Sputnik Armenia призвал народных избранников «прийти и выполнять свою работу». Он также пообещал их безопасность.

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» объявила о необходимости внеочередного созыва парламента.



В ночь на 10 ноября протестующие уже ворвались в здание правительства Армении, однако никого там не нашли.



Ранее президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».

