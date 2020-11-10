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10.11.2020 10:32
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В Армении проходят демонстрации на фоне заявления по Карабаху. Протестующие ждут депутатов

Протестующие в Ереване призвали депутатов начать дератификацию заявления по Карабаху.

«У здания правительства Армении в настоящее время собралось большое количество людей, которые протестуют против ряда пунктов в заявлении о прекращении войны в Карабахе, которое подписал премьер-министр Никол Пашинян», — сообщает 10 ноября издание Amnews.

Протестующие требуют от депутатов пойти на дератификацию заявления по Карабаху. К зданию парламента стянуты большие силы полиции.

Один из лидеров демонстрантов, командир отряда «Арабо» Манвел Егиазарян в комментарии Sputnik Armenia призвал народных избранников «прийти и выполнять свою работу». Он также пообещал их безопасность.

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» объявила о необходимости внеочередного созыва парламента.

В ночь на 10 ноября протестующие уже ворвались в здание правительства Армении, однако никого там не нашли.

Ранее президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».

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Комментарии (3)

SNOW
Странно, что сторонники войны до победного конца находятся не на фронте, а в Ереване. У вояк иллюзии и понты уже подзакончились.
Агроном аэродрома
И зачем я вместо слова "ждут" прочёл "жгут"?..
RemyMartin
Так воевать хотят?
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