Путин: Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе развёртывается миротворческий контингент РФ

Пресс-служба Кремля подтвердила подписание заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе президентами России, Армении и Азербайджана. Соглашение предполагает «полное прекращение огня и всех военных действий» с 0 часов по московскому времени 10 ноября, - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации», - уточняет президент.