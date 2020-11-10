FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10.11.2020 02:16
2
Печать

Путин: Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе развёртывается миротворческий контингент РФ

Пресс-служба Кремля подтвердила подписание заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе президентами России, Армении и Азербайджана. Соглашение предполагает «полное прекращение огня и всех военных действий» с 0 часов по московскому времени 10 ноября, - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации», - уточняет президент.

Беженцы возвращаются на территорию Карабаха под контролем Верховного комиссара ООН. «Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России», - раскрывает другие подробности соглашения Путин.

Первым о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал это «очень трудным решением». Почти сразу после заявления Пашиняна в центр Еревана стали стекаться протестующие, недовольные «капитуляцией». Они уже прорвались в здание правительства.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

solary
Россия в каждой восточной бочке - затычка. Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Сирию, Армению, Грузию и прочих. Пусть они там сами разбираются - своим умом.
Мужской Взгляд
И что это даёт? Они нашли военное решение своего территориального спора и пойдут до конца. Зачем мы там нужны?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний