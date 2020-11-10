Путин: Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе развёртывается миротворческий контингент РФ
Пресс-служба Кремля подтвердила подписание заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе президентами России, Армении и Азербайджана. Соглашение предполагает «полное прекращение огня и всех военных действий» с 0 часов по московскому времени 10 ноября, - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации», - уточняет президент.
Беженцы возвращаются на территорию Карабаха под контролем Верховного комиссара ООН. «Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России», - раскрывает другие подробности соглашения Путин.
Первым о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал это «очень трудным решением». Почти сразу после заявления Пашиняна в центр Еревана стали стекаться протестующие, недовольные «капитуляцией». Они уже прорвались в здание правительства.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.