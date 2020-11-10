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10.11.2020 00:55
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Пашинян заявил, что подписал заявление с Путиным и Алиевым о прекращении военных действий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал совместное заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении военных действий в Карабахе. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости.

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