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10.11.2020 02:07
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Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявления Пашиняна о мире в Карабахе

Протестующие против решения о прекращении войны в Карабахе вышли на улицы Еревана в ночь на 10 ноября.

Как сообщает ТАСС, они прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении. «Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты», - передает корреспондент издания. «Спутник» писал, что буквально спустя минуты после заявления Пашиняна к Площади Республики в центре Еревана стекались колонны автомобилей с громко включенными сигналами. Издание публикует видео происходящего в центре Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Местные СМИ сразу же назвали его «капитуляцией» - Армения и Азербайджан остаются на завоеванных позициях, в регион вводятся российские миротворцы.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (3)

Mescalito
Сдал ушастый все окопы в темпе вальса.
PUPSIK
Нет слов!
PHIL
Почему все эти крикуны не в окопах Карабаха?
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