Протестующие против решения о прекращении войны в Карабахе вышли на улицы Еревана в ночь на 10 ноября.



Как сообщает ТАСС, они прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении. «Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты», - передает корреспондент издания. «Спутник» писал, что буквально спустя минуты после заявления Пашиняна к Площади Республики в центре Еревана стекались колонны автомобилей с громко включенными сигналами. Издание публикует видео происходящего в центре Еревана.