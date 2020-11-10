Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявления Пашиняна о мире в Карабахе
Протестующие против решения о прекращении войны в Карабахе вышли на улицы Еревана в ночь на 10 ноября.
Как сообщает ТАСС, они прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении. «Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты», - передает корреспондент издания. «Спутник» писал, что буквально спустя минуты после заявления Пашиняна к Площади Республики в центре Еревана стекались колонны автомобилей с громко включенными сигналами. Издание публикует видео происходящего в центре Еревана.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Местные СМИ сразу же назвали его «капитуляцией» - Армения и Азербайджан остаются на завоеванных позициях, в регион вводятся российские миротворцы.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.