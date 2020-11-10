Минобороны опубликовало видео отправки российских миротворцев в Карабах
Кадры отправки российских миротворцев на самолетах транспортной авиации в зону конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах появились в Сети 10 ноября. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».
Как уточнили в Минобороны, в регион перебпросят 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Россия приступит к развертыванию контингента с 6.00 мск параллельно с выводом армянских вооруженных сил.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.
Первым о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал это «очень трудным решением». Почти сразу после заявления Пашиняна в центр Еревана стали стекаться протестующие, недовольные «капитуляцией». Они уже прорвались в здание правительства.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.