Как уточнили в Минобороны, в регион перебпросят 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Россия приступит к развертыванию контингента с 6.00 мск параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Кадры отправки российских миротворцев на самолетах транспортной авиации в зону конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах появились в Сети 10 ноября. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.



Первым о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал это «очень трудным решением». Почти сразу после заявления Пашиняна в центр Еревана стали стекаться протестующие, недовольные «капитуляцией». Они уже прорвались в здание правительства.

