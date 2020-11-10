Президент Азербайджана рассказал, сколько времени российские миротворцы проведут в Нагорном Карабахе

«Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», - цитирует обращение Алиева к народу РИА Новости . Он добавил, что в непризнанной республике своих миротворцев разместит и Турция.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, сколько времени пробудут российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Также он выразил мнение, что Армения «по сути капитулировала».

«У вопроса есть военное решение, но я хотел решить вопрос политическим путем... Получилось так, как я говорил: военный этап завершен, переходим к политическому вопросу. Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути признание поражения, это капитуляция в войне», - добавил Алиев.



Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.



Первым о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал это «очень трудным решением». Почти сразу после заявления Пашиняна в центр Еревана стали стекаться протестующие, недовольные «капитуляцией». Они уже прорвались в здание правительства.

