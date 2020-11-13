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13.11.2020 17:33
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На фоне событий в Карабахе полиция Петербурга перешла в «режим начеку». Продержаться нужно до понедельника

Полицейские Петербурга и Ленинградской области получили рекомендацию по линии Министерства внутренних дел — сотрудники должны быть готовы к межэтническим склокам.

Как стало известно «Фонтанке», вероятность «осложнения оперативной обстановки» помещена во временные рамки. Быть настороже и приглядывать за представителями армянского и азербайджанского народов нужно с 12 по 16 ноября.

Почему с понедельника полиции Петербурга позволено выдохнуть, собеседник нашего издания не уточнил. Не исключено, что предосторожность связана с футбольным матчем Россия — Турция. Национальные сборные сыграют в воскресенье, 15 ноября. Встреча пройдет в Стамбуле, из-за коронавируса болельщики на стадион не приглашены.

В околофутбольных кругах высказываются предположения, что симпатии проживающих на территории России армян могут вступить в конфликт с предпочтениями азербайджанцев, которые отдадут свою поддержку туркам.

В ГУ МВД на вопрос об усилении отвечать отказались. «Подобного рода информация относится к служебной», — сообщили в ведомстве 13 ноября.

В свою очередь, Смольный провел ряд совещаний с руководителями армянской и азербайджанской национально-культурных автономий. Городские власти попросили диаспоры воздержаться от публичного проявления эмоций на тему Нагорного Карабаха.

«Рабочие встречи проводили. Ведется работа, чтобы на территории РФ не было никаких межнациональных конфликтов», — сказал «Фонтанке» Олег Капитанов, глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Чиновник подчеркнул, что с предстоящим футболом профилактические беседы не связаны. «Вели (беседы), ведем и будем вести», — добавил он.

В начале ноября суды Петербурга подвергли штрафам и административным арестам 14 уроженцев Азербайджана. Сначала на Невском проспекте, а затем в Купчино они громко высказались о принадлежности Нагорного Карабаха.

Настоятельная просьба не выяснять карабахский вопрос в России прозвучала от МИД РФ сразу после возобновления в Закавказье многовекового конфликта. Интенсивная стрельба велась с 27 сентября и была остановлена 10 ноября после совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России. Армянские военные должны покинуть де-юре азербайджанские территории. За передачей земель будут наблюдать российские миротворцы. Президент Ильхам Алиев назвал произошедшее победой, его коллега Никол Пашинян — «очень трудным решением».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

local_
А превентивные задержания активистов на выходе из подъезда,как практикуется по отношению к оппозиционерам,слабо?
260551481
Бедолаги, не едят, не спят, все пекутся о басурманах... Русских бы кацгвардейцы и ОМОНовцы дубинами разогнали.
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