За акцию на Невском с криками «Карабах! Карабах!» сутки ареста получили шестеро. Еще шестеро ждут решения суда
В Куйбышевский районный суд поступило 12 материалов в отношении граждан России и Азербайджана, которые приняли участие в акции на Невском в конце прошлой недели. Они остановили машины у площади Восстания и кричали: «Карабах! Карабах!»
Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов, всем участникам акции вменяется «участие в несанкционированных собрании, митинге, повлекших создание помех функционированию транспортной или социальной инфраструктуры».
Как писала «Фонтанка», вечером 6 ноября движение по Невскому проспекту в районе дома 79 замедлили автомобилисты, из окон машин которых виднелся турецкий флаг. Участники акции вышли прямо на проезжую часть, снимали происходящее на камеры и скандировали «Карабах!». По информации авторов армянского Telegram-канала «Баграмян 26», это были азербайджанцы, которые кричали «разные лозунги в поддержку агрессии против Карабаха».
Всего, по данным объединенной пресс-службы судов, в собрании приняли участие не менее 20 человек, которые не уведомили, как положено по закону, о своем мероприятии в установленном порядке комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.
Шестеро уже признали вину. Суд назначил им наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, засчитав в срок ареста задержание с 7 ноября.