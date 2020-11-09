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09.11.2020 19:16
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За акцию на Невском с криками «Карабах! Карабах!» сутки ареста получили шестеро. Еще шестеро ждут решения суда

В Куйбышевский районный суд поступило 12 материалов в отношении граждан России и Азербайджана, которые приняли участие в акции на Невском в конце прошлой недели. Они остановили машины у площади Восстания и кричали: «Карабах! Карабах!»

Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов, всем участникам акции вменяется «участие в несанкционированных собрании, митинге, повлекших создание помех функционированию транспортной или социальной инфраструктуры».

Как писала «Фонтанка», вечером 6 ноября движение по Невскому проспекту в районе дома 79 замедлили автомобилисты, из окон машин которых виднелся турецкий флаг. Участники акции вышли прямо на проезжую часть, снимали происходящее на камеры и скандировали «Карабах!». По информации авторов армянского Telegram-канала «Баграмян 26», это были азербайджанцы, которые кричали «разные лозунги в поддержку агрессии против Карабаха».

Всего, по данным объединенной пресс-службы судов, в собрании приняли участие не менее 20 человек, которые не уведомили, как положено по закону, о своем мероприятии в установленном порядке комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Шестеро уже признали вину. Суд назначил им наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, засчитав в срок ареста задержание с 7 ноября.

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Комментарии (3)

Skazochny
Какой арест? Пинка родину защищать на родине...
EveReady
Дааааа... За явное проявление неуважения к коренному населению, и агрессивную демонстрацию собственного превосходства - сутки??? От этого "гости" и тожероссияне и борзеют.
syshsun
"граждан России и Азербайджана, которые приняли участие в акции на невском в конце прошлой недели. Они остановили машины у Площади Восстания и кричали «Карабах! Карабах!"

Кстати,это правильно,невский писать с маленькой,а Карабах и Азербаджан с больной.
Как ты яхту назовешь.... да и у обезьян отношение такое же.
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