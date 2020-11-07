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07.11.2020 00:05
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Лозунги о конфликте в Нагорном Карабахе затормозили движение по Невскому проспекту

Невский проспект в Петербурге стал местом проведения акции, посвященной боевым действиям на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Баграмян 26» вечером 6 ноября.

Судя по опубликованным кадрам, движение по городской магистрали замедлили автомобилисты, из окон машин которых виднелся турецкий флаг. Участники акции вышли прямо на проезжую часть, снимали происходящее на камеры и скандировали «Карабах».

По информации авторов армянского Telegram-канала «Баграмян 26», это были азербайджанцы, которые кричали «разные лозунги в поддержку агрессии против Карабаха». По их данным, этим вечером на Невском проспекте можно было заметить и флаг Азербайджана. Собеседник в полиции посоветовал «Фонтанке» обратиться за комментарием по поводу акции в Смольный, в комитете по законности на запрос пока не ответили.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывают в турецкой столице Анкаре. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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Комментарии (6)

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Баграмян быстрее узнаете о том, что происходит на Невском, чем Фонтанка ?))) .... вот это сюрприз.
260642921
РФ - страна абсурда. Цивилизованной оппозиции проводить мирные демонстрации в центре города под российским флагом нельзя, а гражданам другой страны в поддержку войны и под турецким флагом - можно. Правда, нынешний губернатор Питера родом из Баку, возможно, это многое объясняет.
260569221
Вангую ответ от МВД: «к сожалению камеры в том месте, в то время- были отключены на профилактику, выяснить кто эти люди, не представляется возможным»
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