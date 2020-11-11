«Вопрос с территориями не так важен». Кадыров прокомментировал соглашение по Карабаху и заявил, что конфликт «решило слово Путина»

«Любая война, на которой погибают люди, — это страшное событие. И сейчас каждый из нас еще раз убедился, что президент Владимир Путин является лидером мирового уровня. Мы и раньше видели, как его слово разрешало конфликты во многих регионах, способствовало прекращению кровопролития. Успехи в таких сложных вопросах достигают только очень сильные, харизматичные люди, имеющие абсолютно безусловный авторитет», — подчеркнул глава Чечни.

Он подчеркнул, что «недалекие люди» обвиняют Путина в том, что он «развязывает войны в разных уголках планеты». «Но их риторика не имеет ничего общего с реальностью. Владимир Путин на деле показывает, что в первую очередь он сторонник мирного разрешения ситуации и приверженец всевозможных мер, позволяющих предотвратить обострение конфликта в той или иной горячей точке», — пишет Кадыров. И напоминает про Сирию, Южную Осетию и Крым.



«Мы на себе знаем, какие лишения и ужасы несет в себе война. Если сравнить с последствиями, которыми она чревата, вопрос с территориями не так важен. Это относится в данном случае к Нагорному Карабаху. Тему с оспариваемыми районами всегда можно решить, а погибших людей вернуть невозможно. Это уже навсегда», — подытожил глава Чечни. И пожелал народам Армении и Азербайджана «забыть все прежние разногласия».



Отметим, пока стороны конфликта явно забывать об обидах не хотят. Президент Азербайджана уже заявил, что страна оценит убытки и потребует от Армении компенсации.

