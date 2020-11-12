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12.11.2020 08:38
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Российские миротворцы совершили 300-километровый марш и прибыли в армянский город Горис

Колонна подразделений российской миротворческой бригады, которая направляется в Нагорный Карабах, совершила 300-километровый марш по территории Армении и прибыла в город Горис на западе республики.

«В составе колонны находились бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее прибывшие из России на аэродром Эребуни», - передает 12 ноября РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Подразделения оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".

Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».

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