Российские миротворцы совершили 300-километровый марш и прибыли в армянский город Горис

Колонна подразделений российской миротворческой бригады, которая направляется в Нагорный Карабах, совершила 300-километровый марш по территории Армении и прибыла в город Горис на западе республики.



«В составе колонны находились бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее прибывшие из России на аэродром Эребуни», - передает 12 ноября РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



Контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Подразделения оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".

