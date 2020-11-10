Смерть волонтёра в Бразилии привела к остановке испытаний вакцины от COVID-19

Как передаёт 10 ноября ТАСС со ссылкой на телеканал TV Cultura, глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующий национальные исследования, заявил: «Мы уведомили Anvisa о смерти, а не о «серьезном побочном эффекте». Мы даже несколько удивлены этим решением Anvisa, поскольку эта смерть не связана с вакциной». Испытания приостановлены безосновательно, уверен чиновник.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa решило приостановить клинические испытания препарата «Коронавак» китайской фармакологической компании Sinovac Biotech, предположительно, из-за смерти одного из волонтёров. В учреждении, проводившем испытания, говорят, что смерть не связана с препаратом.

Anvisa сообщило о приостановке испытаний вечером 9 ноября в связи с «серьезным побочным эффектом». До этого власти штата Сан-Паулу объявили, что национальные испытания вакцины «Коронавак» завершились в стране 18 октября. По словам Коваса, лёгкие побочные эффекты зарегистрированы у 35% участников исследования, в 95% случаев она показала эффективность.

В Бразилии сейчас разрешены испытания четырёх вакцин от COVID-19, выпущенных компаниями Sinovac Biotech, AstraZeneca, Pfizer и Janssen-Cilag (фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson). В конце октября Российский фонд прямых инвестиций подал в Anvisa комплект документов для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» — первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России и в мире, к её производству подключился петербургский «Биокад». В начале сентября её выпустили в гражданский оборот параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года.