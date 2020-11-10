FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 08:54
4
Печать

Смерть волонтёра в Бразилии привела к остановке испытаний вакцины от COVID-19

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa решило приостановить клинические испытания препарата «Коронавак» китайской фармакологической компании Sinovac Biotech, предположительно, из-за смерти одного из волонтёров. В учреждении, проводившем испытания, говорят, что смерть не связана с препаратом.

Как передаёт 10 ноября ТАСС со ссылкой на телеканал TV Cultura, глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующий национальные исследования, заявил: «Мы уведомили Anvisa о смерти, а не о «серьезном побочном эффекте». Мы даже несколько удивлены этим решением Anvisa, поскольку эта смерть не связана с вакциной». Испытания приостановлены безосновательно, уверен чиновник.

Anvisa сообщило о приостановке испытаний вечером 9 ноября в связи с «серьезным побочным эффектом». До этого власти штата Сан-Паулу объявили, что национальные испытания вакцины «Коронавак» завершились в стране 18 октября. По словам Коваса, лёгкие побочные эффекты зарегистрированы у 35% участников исследования, в 95% случаев она показала эффективность.

В Бразилии сейчас разрешены испытания четырёх вакцин от COVID-19, выпущенных компаниями Sinovac Biotech, AstraZeneca, Pfizer и Janssen-Cilag (фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson). В конце октября Российский фонд прямых инвестиций подал в Anvisa комплект документов для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» — первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России и в мире, к её производству подключился петербургский «Биокад». В начале сентября её выпустили в гражданский оборот параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

XXL
Происки конкурентов... новичок не пробовали искать?
Mimic
Довольно странно талдычить про "про первую в мире", когда нет единого мирового органа регистрации или хотя бы единого стандарта, т.е. заявление про "первую в мире" вообще ровным счетом ничего не говорит о других разработках, которые, вполне может быть, продвинулись на тот момент и дальше, но не зарегистрированы, просто потому что критерии регистрации другие.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний