В Зеленогорске собака укусила хозяина в лицо после того, как ее ударило током

На автобусной остановке в Зеленогорске 51-летнего мужчину укусила собственная собака в лицо. Как стало известно «Фонтанке», это произошло утром 10 декабря.
Свидетелем случившегося стал водитель проезжающего мимо автобуса. Очевидец сообщил полиции, что хозяин гулял со своей собакой на пересечении Приморского шоссе и Спортивной улицы. Там пса ударило током, и он начал вести себя агрессивно, напав на своего хозяина.
Прибывшие на место медики отметили, что состояние пострадавшего удовлетворительное и он не нуждается в госпитализации.
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