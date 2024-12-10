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Происшествия В Зеленогорске собака укусила хозяина в лицо после того, как ее ударило током

В Зеленогорске собака укусила хозяина в лицо после того, как ее ударило током

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13 комментариев

На автобусной остановке в Зеленогорске 51-летнего мужчину укусила собственная собака в лицо. Как стало известно «Фонтанке», это произошло утром 10 декабря.

Свидетелем случившегося стал водитель проезжающего мимо автобуса. Очевидец сообщил полиции, что хозяин гулял со своей собакой на пересечении Приморского шоссе и Спортивной улицы. Там пса ударило током, и он начал вести себя агрессивно, напав на своего хозяина.

Прибывшие на место медики отметили, что состояние пострадавшего удовлетворительное и он не нуждается в госпитализации.

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Укус собаки Зеленогорск Удар током
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Комментарии
13
Гость
1 час
а где собака нашла электричество ?))
houspi
26 минут
Собачка из категории которые не кусаются, потому и без намордника.
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