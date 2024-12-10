Вот у кого вторник проходит замечательно. Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка резвится среди льдин

Белая медведица Хаарчаана купается в личном бассейне среди льдин. Она резвится с мячом и наслаждается жизнью. Забавными кадрами 10 декабря делится Ленинградский зоопарк.

Источник: Ленинградский зоопарк

Животное своими мощными лапами с легкостью достало мяч, который замерз в льдине, и продолжило играть с ним.

«Вот у кого вторник точно проходит замечательно», — отметили в зоопарке.

Хаарчаана уже хорошо известна своей игривостью и умением отдыхать. Какое бы время года ни было — медведица не пропускает водные процедуры и с удовольствием проводит время в своем бассейне.