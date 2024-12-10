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Город Вот у кого вторник проходит замечательно. Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка резвится среди льдин

Вот у кого вторник проходит замечательно. Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка резвится среди льдин

916
4 комментария

Белая медведица Хаарчаана купается в личном бассейне среди льдин. Она резвится с мячом и наслаждается жизнью. Забавными кадрами 10 декабря делится Ленинградский зоопарк.

Источник:

Животное своими мощными лапами с легкостью достало мяч, который замерз в льдине, и продолжило играть с ним.

«Вот у кого вторник точно проходит замечательно», — отметили в зоопарке.

Хаарчаана уже хорошо известна своей игривостью и умением отдыхать. Какое бы время года ни было — медведица не пропускает водные процедуры и с удовольствием проводит время в своем бассейне.

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Комментарии
4
Гость
1 час
После просмотра американской документалки Blackfish стал резко против зоопарков и других подобных мест. Животные должны жить на воле. Вместо них можно посмотреть, как резвятся среди льдин браться Запашные. Не водите своих детей туда, не кормите живодеров
Гость
8 минут
Вроде и здоровенные. а трусливые. Есть видосы, где бурые медведи (в 1,5 раза мельче) давали им ... и прогоняли от жратвы.
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