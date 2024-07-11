Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка показывает, как охладиться в жару

Днем четверга Петербург, по прогнозу, разжарит под 30 градусов. Как лучше всего провести такой жаркий день, показала белая медведица Хаарчаана.

Милым видео 11 июля поделился в соцсетях Ленинградский зоопарк. Хаарчаана с удовольствием резвится в личном бассейне с мячом. «В жаркую погоду нет ничего приятнее, чем игры в воде!», — прокомментировали в зоопарке, и сложно с этим не согласиться.