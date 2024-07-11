Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка показывает, как охладиться в жару

Днем четверга Петербург, по прогнозу, разжарит под 30 градусов. Как лучше всего провести такой жаркий день, показала белая медведица Хаарчаана.
Милым видео 11 июля поделился в соцсетях Ленинградский зоопарк. Хаарчаана с удовольствием резвится в личном бассейне с мячом. «В жаркую погоду нет ничего приятнее, чем игры в воде!», — прокомментировали в зоопарке, и сложно с этим не согласиться.
«Если у вас нет возможности охладиться таким способом, то советуем понаблюдать за играми нашей медведицы — тоже очень освежает» — добавили в пресс-службе. Освежает с долей зависти.
По прогнозу синоптиков, днем 11 июля воздух в Петербурге прогреется до 26–28 градусов выше ноля, что превысит норма на 4–5 градусов. День пройдет без осадков, ветер будет умеренным, облачность — переменной. А вот в пятницу уже ждут дожди и местами грозы, хотя будет все еще тепло.