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    Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка показывает, как охладиться в жару

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    3 комментария

    Ленинградский зоопарк

    Днем четверга Петербург, по прогнозу, разжарит под 30 градусов. Как лучше всего провести такой жаркий день, показала белая медведица Хаарчаана.

    Милым видео 11 июля поделился в соцсетях Ленинградский зоопарк. Хаарчаана с удовольствием резвится в личном бассейне с мячом. «В жаркую погоду нет ничего приятнее, чем игры в воде!», — прокомментировали в зоопарке, и сложно с этим не согласиться.

    «Если у вас нет возможности охладиться таким способом, то советуем понаблюдать за играми нашей медведицы — тоже очень освежает» — добавили в пресс-службе. Освежает с долей зависти.

    По прогнозу синоптиков, днем 11 июля воздух в Петербурге прогреется до 26–28 градусов выше ноля, что превысит норма на 4–5 градусов. День пройдет без осадков, ветер будет умеренным, облачность — переменной. А вот в пятницу уже ждут дожди и местами грозы, хотя будет все еще тепло.

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    ПетербургЛенинградский зоопаркЖивотныеБелые медведиХаарчаана
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    Комментарии 3

    lachavoje11 Июл 2024 в 14:17
    Завидно(
    +0−0
    Панкихой11 Июл 2024 в 14:14
    Хванчкара молодец!
    +0−0
    11 Июл 2024 в 14:02
    Хочу, как Хаарчана, сразу в воду.
    Кто не ездил, советую: карьер под Гатчиной - отличное место! И не так далеко от города :D
    +1−0
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