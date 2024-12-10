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Общество Двух бизнесменов обязали заплатить миллиард рублей за сброс грунта в реку

Двух бизнесменов обязали заплатить миллиард рублей за сброс грунта в реку

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1 комментарий

4-й кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре утвердил решение взыскать с бизнесменов Юрия Калайджяна и Дирана Чепняна компенсацию экологического ущерба на сумму в размере 1 миллиард рублей. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Было установлено, что Чепнян, занимавший должность директора ООО «Первая строительная компания», и Калайджян — замдиректора — заключили договор на вывоз грунта с площадки в Хостинском районе, где строилась гостиница. В результате несанкционированного сброса грунта на реке Хосте образовался затор и запруда длиной 860 м. Это привело к подтоплению части Тисо-самшитовой рощи, расположенной на территории Кавказского государственного биосферного заповедника.

Также были уничтожены деревья и трава.

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Хоста Экологический ущерб Сброс грунта
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Комментарии
1
Ипсилон Ц
44 минуты
берешь грунт, сыпешь его в реку, ночью.. очень осторожно и тихо
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